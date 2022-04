Ella es Martha Navarro, la mamá de Karol G y que es casi un doble de la Bichota La señora Marta Navarro tiene un parecido increíble con su hija, hasta el punto que parece ser el doble de la Bichota. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G en los últimos tiempos se ha convertido en una de las cantantes latinas más destacadas. Pero detrás de toda estrella hay siempre un grupo de afectos que la ayudan a mantenerse en pie en algo tan difícil como el mundo de la fama y la industria de la música. La colombiana tiene a su familia, en especial a su mamá, quien ha llorado cuando la critican o ha saltado de felicidad con cada uno de sus éxitos. Además de todo, la señora Marta Navarro tiene un parecido increíble con su hija, hasta el punto que parece ser el doble de la Bichota. Conocida con el usuario @pupyottopito en redes sociales, Navarro es bastante activa y publica los momentos felices que tiene junto a su esposo Guillermo Giraldo, padre y mánager de la cantante, y sus hijas Jessica, Khaterin, Verónica y Carolina (Karol G). Pero si algo ha despertado la curiosidad de sus seguidores, es el gran parecido físico que Martha tiene con su hija Karol G. Tanto en el color de la piel como en la forma del rostro, Martha tiene un parecido increíble con la joven. En una ocasión la señora posteó una foto de ambas, y los fans no pudieron más que halagarlas por su belleza común. "Iguales de bellas 💕💕"; "lindas como siempre"; "la familia más hermosa dios los bendiga 😍"; "qué linda mamá💖😍", les dijeron. Pero Martha no solo se parece a su hija físicamente, sino que sabe bailar tan bien como la intérprete de "El makinón". En un video difundido en redes se le vio perreando de forma envidiable al ritmo del tema "Alguien que me rompa". Es evidente que la mamá de la cantante es muy cariñosa y dedicada con sus hijos y esposo. Según El Heraldo, su hija Jessica es abogada y Verónica se dedicó al mundo de la estética. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una ocasión Martha contó en Despierta América cuánto le afectaban las criticas a su hija Karol G. "Yo era de las que leía (los comentarios), lloraba, lloraba debajo de las cobijas. Yo decía 'no lo puedo creer, no lo puedo creer'. Me estaba enfermando. Entonces tomé la postura de, 'a palabras necias oídos sordos'", dijo.

