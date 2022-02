Mamá de Eiza González, rota de dolor ante nueva pérdida de un ser querido Glenda Reyna se mostró desolada ante la muerte de su joven amigo y así lo expresó desde sus redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mamá de la exitosa actriz de Hollywood Eiza González, Glenda Reyna, perdió este fin de semana a uno de sus seres más queridos y con el alma en la mano, quiso expresar su dolor ante el fallecimiento del joven desde sus redes. "Feliz viaje de luz", comenzó el mensaje de la famosa manager de celebridades, bajo un carrusel de fotos en el que compartía momentos entrañables junto al fallecido. "Gracias por todos los momentos vividos juntos, no hubo un momento que no haya sido grato", recordó. Acerca de él, sólo mencionó su nombre "Juanek" y que estaba involucrado con ella en el mundo artístico: "Tu intrepidez en el arte de la vida fue tu constante, viviste cada instante con plenitud, desparpajo y entrega que lo requería. Me deja un dolor eterno tu partida Juank, te recuerdo con amor y agradecimiento, los momentos divinos que me regalaste, trasciende que aquí dejaste una sonrisa a todos los que te conocimos", finalizó añadiendo unas manos en oración y un corazoncito roto. Glenda Reyna Juanek Credit: IG Glenda Reyna SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las almas no tienen edad", compartió la mamá de Eiza González desde sus historias. "Tan solo se miden por el amor que dejan". Glenda Reyna Juanek Credit: IG Glenda Reyna El actor Fernando Noriega quiso mandar un mensaje de apoyo a su manager, así como Mayra Rojas: "Lo siento en el alma, ¡tan joven! Un abrazo a tu corazón", escribió a su representante la actriz. "Que en paz descanse, un abrazo grande, mi Glenda", comentó el actor Manuel Balbi. Otra dolorosa pérdida para Glenda Reyna, quien el pasado 2020 perdió a su hermano por culpa del coronavirus. Mientras, su hija continúa cosechando éxitos en Hollywood: Eiza González conversó en exclusiva para PEOPLE en español el pasado mes de junio, a raíz de la película Spirit Untamed, donde explicó lo que significó para ella formar parte de esta producción animada que ensalza las raíces de su país.

