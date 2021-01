Close

Mamá de Geraldine Bazán reaccionó a video íntimo de Gabriel Soto Rosalba Ortiz, madre de Geraldine Bazán, rompe el silencio sobre video íntimo de Gabriel Soto. ¿Qué dijo? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado mes de diciembre, se hizo público un video íntimo de Gabriel Soto, quien reconoció la autenticidad de dicho material y afrontó la situación, dejando, por su parte, cerrado el asunto. Incluso, su exesposa, Geraldine Bazán, hizo un leve comentario al respecto también dada por terminada la situación. Pese a ello, las especulaciones continúan y ahora el matutino estadounidense Un nuevo día buscó la opinión de Rosalba Ortiz, madre de la actriz, que fue señalada de haber filtrado el audiovisual. RELACIONADO: Gabriel Soto listo para entablar demanda legal Image zoom “Dijo que no tenía nada que ver con este video y que ni siquiera lo había visto”, advirtió Adamari López, conductora de dicha emisión, cuando presentó la nota correspondiente. “No tiene nada qué hablar de ese tema que es tan grotesco y es toda una vergüenza”. Image zoom Credit: Mezcalent Además de deslindarse de su supuesta participación en el mencionado conflicto, Ortiz hizo una sugerencia sobre un posible responsable de sacar a la luz este material. Insinuó que se trata de uno de los excolaboradores de Soto. Image zoom Gabriel Soto | Credit: Mezcalent “Que Gabriel [Soto] averigüe si la persona a quien él ha despedido recientemente tiene que ver con la filtración del video”, fue lo que mencionó Rosalba Ortiz según explicó Adamari López. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, el protagonista de la telenovela ¿Te acuerdas de mí? ha guardado silencio tras la declaración al respecto, sus abogados ya están trabajando para tomar acciones legales contra quien resulte responsable de la publicación del video. También, se ha mencionado que Gabriel Soto demandará a una piñatería por realizar una réplica del actor teniendo como tema central dicho audiovisual.

