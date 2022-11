¡EXCLUSIVA! ¿Quién maneja el dinero de Chyno? ¿Lo obligaron a ser trasladado y grabar el último video en sus redes? La madre del cantante aclara todo: "Está muy alterado, me lo tengo que llevar" Asesorada por sus abogados Horacio Morales León y Héctor Guilarte, Alcira Pérez, la madre de Chyno habló en exclusiva con People en español sobre las condiciones de su hijo en la nueva clínica de rehabilitación Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de que un tribunal civil acordara el traslado de Chyno Miranda de Tía Panchita a otra clínica de rehabilitación, Alcira Pérez, la madre del cantante asegura que el cambio se hizo sin la autorización de su hijo y le ha traído consecuencias irreparables a su salud. "Él [Chyno] no accedió [a irse] porque estaba dormido", asegura en exclusiva a People en Español Pérez, quien con sus abogados Horacio Morales León y Héctor Guilarte está haciendo lo posible por sacar a su hijo de la clínica El cedral. "El día [9 de noviembre] de este año, mi hijo me manifestó con ánimo que cuando terminara su tratamiento quería irse a su casa, igual que me lo manifestó el 11 [de noviembre]". ¿Qué es lo que pasará con Chyno? ¿Por qué su novia Astrid Falcón lo trasladó a otra clínica? ¿Está recibiendo el tratamiento adecuado? La madre del cantante lo dijo todo. ¿Cómo fue que se llevó acabo el traslado de Chyno? El día primero de noviembre se [presentó en la clínica para hacer una inhabilitación la juez Carolina María García Cedeño del tribunal civil y de eso tenemos un audio que hay una prueba de ese día que se presentó la juez. El día siguiente en el horario e la noche se presentaron a implementar una medida las fiscales María José Torres y Carmen Julia (el apellido no me lo sé), a retirar a mi hijo de la clínica. Chyno Miranda Chyno Miranda junto a su mamá, Alcira Pérez | Credit: IG/Chyno Miranda ¿Él accedió a irse de la clínica en la que estaba? No. Él no accedió porque estaba dormido, estaba dopado, a él se le suminista una cantidad de sedantes para que descanse su cerebro porque él está ahí para tratar una secuela que le quedó de la encefalitis. ¿Quién fue la persona que se lo llevó? Como recuerdan yo le nombré a dos fiscales en compañia de Astrid Falcón y muchos policías. ¿Es verdad lo que dijo Chyno en un video, de que en la clínica en donde estaba internado las condiciones eran terribles? Eso es completamente falso, yo como su madre, no lo voy a meter en una pocilga, eran condiciones prudentes y necesarias para que él estuviera ahí, sin lujos, ni riquezas ni nada por el estilo, porque ellos no necesitan eso. Ellos necesitan un sitio donde se les suministre lo necesario para regenerarse y para alimentarse, ejercicios y todo lo demás. Si no, ¿por qué dijo eso? Bueno, le voy a decir sinceramente lo que él me dijo es que esa clínica [Tía Panchita], tenía muchas normas, a ellos no le gustan las normas, entonces como ellos no pueden ni fumar ni tomar café, entonces no le gustaba. Chyno Miranda Chyno Miranda | Credit: Video de Chyno Miranda ¿Es verdad que su prima Yarubay Zapata Pérez solo buscó el dinero de su primo? No. Yo soy la persona que dirige y da las ordenes en lo que vamos a gastar para la recuperación de Jesús. Ahora que ha podido verlo, ¿cómo lo ve? Muy ansioso, un poco alterado, tomando mucho café y cigarro. Puse una queja y le dan manzanilla, no se le está suministrando el tratamiento que se le estaba dando. ¿Qué es lo que le dice Chyno? ¿Qué opina él? El día 9 de noviemnre de este año, mi hijo me manifestó con ánimo que cuando terminara su tratamiento quería irse a su casa, igual que me lo manifestó ayer, día 11 [de noviembre]. ¿Seguirá en esa clínica o lo sacarán de ahí? Ya lo he dicho, yo me lo tengo que llevar de la clínica. ¿Cómo va su tratamiento de adicciones? ¿Cómo es que lo lleva esa clínica? Según tengo entendido él no tiene tratamiento para esa patología y cuando conversé con la doctora Libertad, ella me dijo que no tenía síntomas de adicción. ¿Han podido hablar con los médicos del lugar? He conversado con la doctora Libertad Velásquez y no he hablado mucho, he tenido que presionar para que me lo diga [la información], el próximo martes, ella hará un chequeo y me dijo que me dará una copia del informe.

