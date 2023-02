Mamá de Christian Nodal presume su buena relación con Cazzu, la novia de su hijo Tras varios meses de la relación sentimental que Christian Nodal mantiene con Cazzu, se da a conocer que la convivencia de cantante con la familia de su novio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En junio de 2022, Christian Nodal se dejó ver públicamente de la mano de Cazzu. A partir de entonces, no dudan en demostrar su amor públicamente; así, asisten como pareja a diversos eventos o reuniones con amigos, tal como ocurrió en diciembre cuando celebraron Año Nuevo al lado de Rosalía y Rauw Alejandro. Ahora, se da a conocer que este romance es cada día más sólido y los tortolitos ya conviven con las familias de cada uno. De hecho, hace unos días, el cantante compartió el escenario al lado de su colega Alejandro Sanz, quien está ofreciendo conciertos en México. La novia del representante de regional mexicano lo acompañó desde backstage y en los primeros asientos, donde estuvo departiendo, nada más y nada menos que con de su suegra Cristy Nodal. Fue, justamente, la madre del intérprete del tema "De los besos que te di" quien compartió diversos videos, en las historias de su cuenta de Instagram, donde se aprecia que la señora lleva muy buena relación con su nuera; incluso, se les ve bailando y celebrando juntas el éxito que tuvo el también compositor mexicano. Cazzu, Christian Nodal Cazzu, Christian Nodal | Credit: REUTERS/Steve Marcus/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y así empezó esnoche de ensueño. Cazzu, Alejandro Sanz y Christian Nodal", escribió Cristina Nodal para acompañar dichos audiovisuales. "Gran orgullo por todas las bendiciones que Dios pone en tu camino. Mis dos grandes y máximos ídolos. Gracias, qué gran experiencia Christian Nodal y Alejandro Sanz". Christian Nodal En todo momento, tanto la señora como la cantante estuvieron sonriendo; la segunda no dudó en posar para la cámara de la madre de su novio. Cristy Nodal también dio a conocer una imagen donde está con Alejandro Sanz, su actual nuera, su esposo, hija e hijo. Todo parece indicar que Cazzu se lleva muy bien con la familia de Christian Nodal.

