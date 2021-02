Close

Mamá de Christian Nodal comparte los estragos físicos que le ha dejado el coronavirus Una bellísima Cristy Nodal mostró su cambio radical de imagen con el que deslumbró y que, en parte, llega como consecuencia de la lucha que enfrenta. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El coronavirus se presenta de forma muy distinta dependiendo de la persona que se contagie. Aunque hay unos síntomas comunes, pueden variar de un individuo a otro. En el caso de la madre de Christian Nodal reconoce que fue su cabellera la que se vio visiblemente afectada. En uno de sus mensajes en redes tras superar esta pesadilla reconoció que la COVID-19 le dejó "sin aliento y hasta sin cabello". Ocurría en los últimos días del 2020, un año que dejó atrás y prefiere olvidar. El 2021 empezaba también con dureza, perdía a su madre y ahora ella sufre los estragos de esta pandemia. Su melena quedó muy debilitada por culpa del virus así que Cristy ha querido darle un toque muy diferente al que tenía acostumbrado a sus seguidores. Ha pasado de la cabellera oscura y larga, a un corte de pelo radical y de color rubio platino. ¡Luce impresionante! Como suele ocurrir en estos casos, las redes se llenaron de mensajes incendiarios que se dividieron en dos bandos, los que la alabaron y los detractores que se le echaron encima. Con motivo de las críticas, Cristy decidió compartir un mensaje dirigido a quienes se metieron con su estrenada imagen. "Es triste ver cuánta gente juzga por juzgar. He recibido críticas buenas, malas, hasta homofóbicas porque suponen que lo mío es un cambio de look. Lo mío es una lucha por la que le pido a Dios que me de fuerza para seguir", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus palabras generaron todo tipo de teorías y especulaciones, como la posibilidad de padecer un cáncer. Cristy ha preferido no dar más explicaciones. Lo único que sí ha pedido es que no se juzguen a las personas por su apariencia. "Los seres humanos somos algo más que un corte de cabello, de cómo nos vestimos o de cualquier estereotipo. ¡Ámate mucho!", expresó. Sea la razón que sea, se ve estupenda. Mucho ánimo y fuerza siempre.

