La madre de Chyno Miranda, Alcira Pérez, expresó su preocupación por la salud de su hijo luego de que se hiciera viral una fotografía de él junto a Nacho Mendoza que aumentó las esperanzas de sus fans de volverlos a ver pronto compartiendo tarima. Pérez publicó un video en sus redes sociales en el que se mostró inconforme por el comportamiento de su hijo, quien está internado en Venezuela en el centro de rehabilitación El Cedral obedeciendo a una orden judicial. La madre del cantante aseguró que el intérprete de "Quédate conmigo" no está en un estado óptimo para ser parte de una gira musical. "Hijo esto es para ti", se le escucha decir al principio del clip. "Estoy preocupada por tu salud, por lo que va a pasar contigo o por lo que pueda pasar. Yo conversé contigo en la clínica y comentamos sobre el show y te dije que no estabas preparado para un show como ese. Tu te molestaste conmigo y yo insistí en que no puedes hacerlo porque no estás preparado aún". Pérez también dijo que su hijo utilizaba marihuana medicinal en presencia de la pareja del cantante, Astrid Falcón, mientras él intenta recuperarse tras haber sufrido depresión y ansiedad a consecuencia de las secuelas que le dejó el coronavirus. Chyno Miranda y su madre Alcira Pérez Credit: Instagram / Chyno Miranda "En las visitas que le dan permiso para que él salga, cuando sale con Astrid consume marihuana medicinal y tengo entendido que cuando está en una clínica y sale a hacer alguna diligencia, siempre va con un custodio entonces no entiendo cómo es que él lo hace", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego, se dirige a Nacho y le pide: "No te prestes para eso...". A continuación, le comenta que si hubiese sido Nacho el del problema, su madre también le hubiese pedido a Chyno que no se preste a empujarlo a los escenarios antes de estar preparado. En cuanto a la opinión que pueda tener el público sobre su posición sobre el tema, sostuvo que no le importa porque lo que su prioridad es su hijo y su salud porque "es un ser humano, no un producto".

