Mamá de Chyno Miranda pide ayuda a Nicolás Maduro para recuperar a su hijo Alcira Pérez Ochoa escribió una carta abierta al presidente de Venezuela en la que ruega que interceda en el caso de su hijo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En un grito desesperado por recuperar a su hijo, Alcira Pérez Ochoa escribió una carta abierta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suplicando su ayuda para lograr que Chyno Miranda recupere su salud. En el escrito, la madre detalla el estado de salud del cantante y explica lo sucedido en torno a su traslado de la clínica Tía Panchita a El Cedral, donde actualmente se encuentra recluido. Alcira señala a la novia del interprete, Astrid Torrealba Falcón, como la responsable del escándalo mediático que se ha generado alrededor de la salud del cantante. Además, niega que esta tenga alguna habilidad legal para inhabilitar al intérprete como la ha hecho. Además, la acusa de consumir cocaína y marihuana. "No me explico, como la ciudadana Astrid haya solicitado la inhabilitación de mi hijo sin tener legitimidad para hacerlo, y lo peor es que una Juez de la República le haya dado trámite a dicha solicitud", expresó la madre. "Es paradójico que una persona con problemas de drogadicción solicite la inhabilitación de otra persona con el mismo problema". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre explicó que el pasado 14 de diciembre, intentó visitar a su hijo en El Cedral, pero que le fue negado el acceso debido a que Chyno no se encontraba en la clínica, ya que había acudido a una cita médica. Chyno MIranda Chyno MIranda | Credit: Mezcalent Sin embargo, horas más tarde, se percató de que la influencer publicó una entrevista con el cantante en sus redes sociales. "Fue sacado de la clínica con estas intenciones, aún estando en un proceso de inhabilitación, es decir, fue entrevistado fuera de la clínica por este señor no teniendo sus facultades mentales y óptimas, a pesar del proceso legal que el Estado Venezolano ha ordenado", dijo. Tras esta situación, Alcira suplicó al primer mandatario que haga cumplir la ley e interceda para que sea ella quien se lleve a su hijo a casa para ayudarlo a recuperar su salud. "Le ruego ciudadano Presidente Nicolás Maduro y a la Primera Dama, que es madre como yo, que, siendo la más alta autoridad de la nación, intercedan para que se haga gala de la justicia y terceros no pongan en vilo el debido proceso y pueda llevarme mi hijo para seguir tratándolo en casa", expresó. "Jesús 'Chyno' Miranda necesita sanar, porque antes que artista, es un ser humano con derecho a la vida". A principios de noviembre, Chyno fue trasladado sin el consentimiento de su familia de la clínica Tía Panchita a El Cedral, bajo alegatos de que no recibía cuidados adecuados en el lugar. Su novia fue señalada como la responsable de realizar los trámites para su traslado. Desde entonces, Astrid aparentemente se ha hecho cargo de todo lo relacionado con la salud del cantante.

