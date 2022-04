Mamá de Christian Nodal publica mensaje y despierta alarmas por su salud: "Mis fuerzas ya no daban para más" ¿Qué está pasando con la salud de Cristy, la mamá de Christian Nodal? Ahora los seguidores están muy preocupados por su nuevo mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mucho ha sido el misterio que ha rodeado en los últimos tiempos la salud de Silvia Cristina Nodal, la madre de Christian Nodal. Hasta el día de hoy se desconoce si padece alguna enfermedad, pero la bellísima mamá del cantante de regional mexicano ha vuelto a despertar las alarmas de los seguidores por un mensaje que dejó en sus redes sociales. Algunos han especulado si se trata de cáncer, pero la realidad es que ni el cantante ni su familia han hablado al respecto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, la señora Cristy publicó un mensaje agradeciendo a su hijo y a toda su familia por acompañarla en los momentos más difíciles. "No importa qué tan ocupado estés, pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas y cuando más te necesitamos", comenzó diciendo la mujer en Instagram, junto a una muy tierna foto con su hijo Christian Nodal. Christian y su mamá Cristy Nodal Christian y su mamá Cristy Nodal | Credit: Instagram "Ya más de tres años de lucha, pero hoy sí reconozco que mis fuerzas ya no daban para más, necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes mi pequeña familia. Pronto también esto pasará y mi salud será más fuerte que nunca. Los amo, gracias por tanto", añadió. Por su parte, el cantante le dejó un mensaje debajo de su publicación: "Te amo 'Kishi'. Todo va a estar bien", dijo. En julio del pasado año la madre de Nodal fue hospitalizada de emergencia, pero nunca se dieron a conocer la causas que la llevaron a ser internada en un sanatorio de Jalisco, México. En 2020 Cristy también tuvo coronavirus, una enfermedad que según ella le dejó "sin aliento y hasta sin cabello". Luego de que se viera obligada a hacerse un cambio de look por la pérdida del cabello, la mexicana fue víctima de muchas críticas. "Es triste ver cuánta gente juzga por juzgar. He recibido críticas buenas, malas, hasta homofóbicas porque suponen que lo mío es un cambio de look. Lo mío es una lucha por la que le pido a Dios que me de fuerza para seguir", dijo.

