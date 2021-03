Close

¿Quién es Malumita? Conoce al doble de Maluma Yoan Curtis, de origen francés, es modelo profesional y muchos lo confunden con el reggaetonero colombiano Maluma. ¡Mira sus fotos! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿El cantante colombiano Maluma tiene un hermano gemelo? No, se trata de su doble, el modelo francés Yoan Curtis, mejor conocido como 'Malumita', quien ha impactado con su parecido físico con el reggaetonero. Curtis habló con Clarissa Molina de El gordo y la flaca (Univision) y asegura que Maluma es su ídolo y quiere conocerlo en persona. Al principio Curtis no sabía nada del famoso reggaetonero, pero cuando fue de visita a Miami una chica le preguntó: ¿tú conoces a Maluma? al notar su parecido. Cuando buscó al cantante colombiano en Internet, el francés se quedó boquiabierto al ver que parecían hermanos. El modelo —a quien le encantan los deportes y la moda al igual que al 'Pretty Boy'— confiesa que ha usado su parecido con la estrella colombiana para que las mujeres se fijen en él. Recientemente, cuando Maluma visitó una galería de arte en Miami, Curtis fue al evento y muchas fanáticas del cantante pidieron tomarse fotos con el modelo francés. "Si Maluma no quiere, Malumita quiere", bromeó sobre tomarse fotos con las admiradoras del intérprete de "Hawai". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram En su cuenta de Instagram, Curtis compartió una foto en el artístico barrio de Wynwood en Miami junto a un mural de Maluma con el mensaje: "siempre tienes que apreciar tu momento". Por ahora Maluma no ha comentado nada sobre este modelo que parece su clon y es muy carismático al igual que el cantante.

