Nuevo proyecto de Maluma ¿Se trae algo entre manos con JLo? Ambos artistas tienen la agenda llena de proyectos y acaban de iniciar oficialmente el rodaje de su nueva película. By Carolina Trejos ¡Que alguien nos diga cuál es la gasolina de Maluma y Jennifer López! Este par de latinos parecen ser imparables. Ambos artistas tienen la agenda llena de proyectos y acaban de iniciar oficialmente el rodaje de su nueva película, Marry Me. El anuncio oficial se dio a través de las redes sociales donde la multifacética, de 50 años, compartió fotos de las primeras escenas de su comedia romántica con un sentido mensaje a su equipo de trabajo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El arte de la colaboración … ¡es lo que me encanta de este negocio! La verdadera magia ocurre cuando la inspiración se encuentra con la ausencia de ego. ¡Es muy divertido cuando diferentes artistas se unen y todos contribuyen a crear algo especial, verdadero y real para que todos experimenten y disfruten!", escribió. Por su parte, el cantante colombiano también publicó una foto de él y López sentados en un estudio de baile y sonriendo. "DIA UNO". Luego respondió a la publicación de López, "Estoy muy agradecido". El intérprete de "Mala mía" continúa cosechando éxitos, cumpliendo sueños y de la misma manera que le llueven los logros, llueven sus bendiciones. "Hoy cumplí un sueño que tenía desde que era pequeño. Gracias, Dios. Gracias, vida". ¡Y lo que viene! En medio de la esperada gira de Maluma, 11:11 U.S. Tour, el Pretty Boy hará una parada en Nueva York para su concierto en el Madison Square Garden que dará inicio a su asociación con Hennessy. Image zoom La narrativa digital de esta campaña hace incapié en la incansable dedicación del artista a su oficio, que refleja el compromiso del productor de Cognac con la excelencia, relatando los muchos factores que han impulsado a Maluma al estrellato mundial. Image zoom Para celebrar el Mes de la Herencia Hispana y honrar a los latinos en todo el mundo, Hennessy invita a los millones de fanáticos que también apoyan la carrera de Maluma y desean mezclar culturas a brindar con Hennessy. Maluma se presentará este sábado 5 de octubre en el Madison Square Garden de Nueva York a las 8 p.m. Advertisement

