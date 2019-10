¡Confirmado! Maluma y Natalia ya no están juntos Justo después del concierto de Los Ángeles fue la última vez que se les vio juntos. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Maluma y Natalia Barulich ya no están juntos desde aproximadamente un mes, confirmaron a People en Español fuentes cercanas a la pareja. Esas mismas fuentes señalaron que la pareja puso fin a la relación tras el concierto del cantante colombiano en Los Ángeles el mes pasado, que fue la última vez que se les vio juntos. Image zoom Backgrid/The Grosby Group La confirmación coincide con la aparición de rumora de que la modelo parece haber empezado un romance con el futbolista brasileño Neymar,luego de que se les haya visto juntos. Maluma dio vuelta a la hoja también parece haber pasado página. Según el diario New York Post, el cantante fue vistos en compañía de la modelo Winnie Harlow un club nocturno del barrio neoyorquino de Long Island City. Image zoom Gladys Vega/Getty Images Maluma se encuentra actualmente en la Gran Manzana participando en el rodaje de una película con Jennifer López y Owen Wilson, en la que interpreta a una estrella del rock. Advertisement

