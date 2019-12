Maluma y la modelo Winnie Harlow se dejan ver ¡más acarameladitos que nunca! ¿Felices los dos? El cantante colombiano ya no esconde su 'amistad especial' con la maniquí y ha compartido esta tierna foto con ella tras rumores de romance. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay sonrisas que lo dicen todo. Maluma está feliz y eso se nota. Lo que todavía no tenemos muy claro es si parte de culpa de esa felicidad la tiene Winnie Harlow. Aunque llevamos semanas escuchando que entre ambos hay una relación muy especial que ha quedado reflejada en sus comentarios cariñosos en redes, ninguno ha soltado prenda sobre el tema. Hasta ahora. El cantante colombiano por fin ha dado pistas al publicar una foto de lo más entrañable junto a la modelo y donde se les ve de lo más acarameladitos. Aunque en la imagen también aparecen dos chicas del clan Kardashian, Kourtney y Kim, ellos dos llaman especialmente la atención. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aquí en mala compañía", ha escrito divertido el intérprete de "Felices los cuatro". Una imagen y unas palabras a las que por supuesto Winnie ha reaccionado de inmediato y de lo más romanticona. "❤️❤️❤️". Tres corazones a los que sus seguidores han respondido con múltiples comentarios. Aunque últimamente sonaban con fuerzas los rumores de una cercanía con su exnovia Natalia Barulich, la realidad parece otra. Maluma vive un momento dorado en su carrera repleta de éxitos y en su vida con esta bonita amistad que le dibuja una preciosa sonrisa que nos encanta verle esbozar. ¿Habrá hecho cupido de las suyas? Advertisement

