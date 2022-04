Maluma y J Balvin se deshacen en elogios hacia su compatriota Karol G por su exitosa participación en Coachella Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir maluma j balvin felicitan karol g festival coachella Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic; Rich Fury/WireImage; VALERIE MACON/AFP via Getty Images No cabe duda que Karol G fue una de las estrellas más aplaudidas durante el festival de música Coachella. Además de cantar sus populares temas musicales como "El makinon", "Mi cama" y "Ahora me llama", la cantante colombiana de 31 años también puso al público a bailar y aplaudir tras rendir un tributo a sus compatriotas latinos como Ricky Martin, Shakira, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Celia Cruz y Selena Quintanilla. A través de sus redes sociales, sus compatriotas colombianos Maluma y J Balvin felicitaron a Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Arriba Colombia HP", expresó Maluma a través de sus historias en Instagram. maluma felicita karol g coachella Credit: Maluma IG J Balvin por su parte, escribió un largo y emotivo mensaje a su amiga. "Carolina Giraldo, hace poco hablamos de cómo todo puede cambiar y las vueltas de la vida. Me tocó verte en fiestas de quince años, cantando juntos, colegios, discotecas, buscando oportunidades que, en lo largo, parecía que el camino cada día era más oscuro", dijo. "Escapar del juego y la industria de la música era una posibilidad, sin embargo, NO TE QUITASTE, LUCHASTE, ESCUCHASTE Y ENCONTRASTE el camino de tu luz, luz que nadie te regaló, todo fue hecho a pulso". Balvin recalcó que los honores deberían hacerse en vida y no después. "Para mí, los honores se hacen en vida para qué después? A mí no se me hace difícil decirle a las personas lo grandes que son y lo mucho que han impactado. Empoderaste a las mujeres, la comunidad LGBT te adora y el mundo te respeta. Gracias por que estás haciendo tu propio legado que JAMÁS SE BORRARÁ EN LA HISTORIA". Termino su mensaje agradeciéndole y recordándole lo mucho que la quiere y respeta.

