¡Unos bebés! La foto de Maluma y Camilo que sacaron del baúl de los recuerdos En la foto puede verse cuánto han cambiado Maluma y Camilo, que aparecen en el foto sin las barbas y los bigotes que ahora los caracterizan. Maluma y Camilo Credit: Frazer Harrison/Getty Images; John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Los fans de Maluma y Camilo han enloquecido con la nueva foto que el Pretty Boy sacó del baúl de los recuerdos, y que demuestra que los cantantes vienen juntos desde mucho antes de alcanzar el éxito que ahora tienen en la industria musical. En Instagram, Maluma compartió la foto con sus seguidores y escribió: "Jajaja qué tal los bebés". En la foto puede verse cuánto han cambiado los cantantes. Maluma se ve sin su barba y Camilo sin el bigote puntiagudo estilo Dalí que tanto lo caracteriza. ¡Tienen unas caritas adorables de adolescentes! Maluma y Camilo Maluma y Camilo | Credit: Maluma/Instagram Camilo y Maluma tienen la misma edad, pues ambos nacieron en Medellín en el año 1994. En un momento de sus vidas ambos optaron por incursionar en el mundo de la música, y hoy son de los cantantes latinos más escuchados. Camilo alcanzó reconocimiento en 2007, con solo 11 años, cuando ganó en la edición infantil del programa de talentos Factor X. A Maluma, sin embargo, le llegó la fama en Colombia con 17 años con temas como "Farandulera" y "La temperatura". Maluma y Camilo Credit: Frazer Harrison/Getty Images; John Parra/Getty Images for The Latin Recording Academy Los fans de los colombianos han compartido la foto y han dejado divertidos mensajes en las redes. "Maluma y Camilo es lo más random que verás hoy", "¿Me estás diciendo que Camilo nació sin bigote?", "qué raro ver a Camilo sin su modo hippie y a Maluma sin la piel color cobre", dijeron algunos seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha pasado mucho tiempo desde que Maluma y Camilo se tomaran esta foto. ¡Ya se han convertido en todo unos hombres! El primero aún no ha formado una familia, pero el segundo está en espera de su hijo, Indigo, con la cantante Evaluna Montaner.

