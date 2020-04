Maluma y Belinda protagonizan romántico live en redes con canción de amor incluida Años después de su sonado romance, los cantantes compartieron un momento de lo más íntimo que demuestra la fuerte química que aún existe entre ellos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Entre tanta desgracia y malas noticias, se agradece que los artistas del mundo nos regalen un pedacito de su vida en esta cuarentena desde casa. En muchos casos nos sacan del aburrimiento y nos ofrecen instantes únicos que nunca hubiéramos podido ver si no fuera por este encierro. Así ha sido con Maluma y Belinda. Los cantantes hicieron un live a través de Instagram y nos dejaron sin palabras. Después del supuesto romance que vivieron hace cinco años, ambos se reencontraron en redes y demostraron que entre ellos aún saltan las chispas. La conversación fue un intercambio de piropos y buenas palabras que acabó en una declaración de amor en forma de canción con una letra muy, pero que muy significativa. “Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero en tus brazos abiertos buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo”, le cantó el colombiano, el famoso tema interpretado por Christina Aguilera y Alejandro Fernández. Al finalizar y con un gesto de lo más cómplice le dijo, “¿te acuerdas?”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿A qué se refería con esa cariñosa mueca? Nos quedamos con las ganas de saberlo pero lo que sí se vio es que Belinda quedó encantada de la vida. Maluma siguió dando contenido al llamarla “ratoncita” y juguetear al despedirse con eso que siempre hacen y dicen los enamorados antes de colgar el teléfono. “¿Cuelgas tú o cuelgo yo, quién cuelga?”. Image zoom Con una sonrisa radiante, Beli le retó. “¡Ay no, cuelga tú primero!”, dijo traviesa. “¡Colgamos a la de tres!”. Sin duda un momentazo que puso las redes a mil por hora. Broma o no, lo cierto es que entre ellos el cariño y admiración ha prevalecido con el paso de los años, y por qué no decirlo, también un no sé qué muy especial. ¡Gracias por este ratito! Advertisement

Close Share options

Close View image Maluma y Belinda protagonizan romántico live en redes con canción de amor incluida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.