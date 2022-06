¿Quién es la mujer que despertó en la cama con Maluma? El video del que todos hablan Maluma colgó en su cuenta oficial de Instagram un video que fue grabado por una hermosa joven que lo acompaña en su habitación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maluma y la modelo de su video Maluma y la modelo de su video | Credit: Maluma/IG ¿Maluma nos está tomando el pelo? Al parecer el cantante se quiso pasar de listo con sus seguidores y les jugó una broma con un video que dejó a todos en shock. ¿Quién es la nueva novia de Maluma que lo graba dormido? ¿En qué nueva aventura está el cantante colombiano? Estas fueron las preguntas que muchos se hicieron luego de ver un pequeño video que el intérprete de "Sobrio" colgó en su cuenta oficial de Instagram, el cual fue grabado por una hermosa joven que lo acompaña en su habitación. La joven se graba en ropa interior frente al espejo y muestra la habitación de manera muy sensual mientras el cantante aún se encuentra en la cama. ¡Es lo más hot que verás hoy! "Voy a subir esto por acá antes de que lo vean en otro lado", escribió el cantante al colgar el video, dejando intrigados a muchos fans. No obstante, si terminas de ver el video podrás darte cuenta de que al final anuncia la fecha "Junio 10", al parecer el día en que se lanzará su nuevo video musical. Muy buena estrategia de marketing, ¿verdad? Maluma Credit: Mark Thompson/Getty Images Como era de esperarse, muchos fueron los comentarios que dejaron los seguidores al ver las imágenes. "Ay diooo mioooo🔥🔥🔥"; "vos si sabes promocionar tus videos, te amoo"; "eso no se hace 😂"; "casi me la creoo"; "qué dura estrategia 👏😆"; "tremenda forma de promocionar. El equipo Maluma sabe muy bien que a la gente lo que le gusta es un chisme", le dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento no se conoce la identidad de la modelo que acompaña a Maluma en su video. No obstante, la última relación que se le conoció al cantante fue con la arquitecta Susana Gómez, luego de que pusiera fin a su relación con Natalia Barulich.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quién es la mujer que despertó en la cama con Maluma? El video del que todos hablan

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.