¿Aburrido? Maluma revela su número para que le escriban durante la cuarentena Para los fans que estén aburridos, Maluma revela su teléfono privado para que le escriban durante esta cuarentena. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En estos tiempos de cuarentena por el coronavirus, Maluma se rapó la cabeza, hizo su debut en la red Tik Tok y ahora sorprende una vez más al revelar su número de teléfono privado para que sus fanáticos le escriban. En el video en Instagram, el cantante colombiano explicó que tenía mucho tiempo libre en sus manos y que por eso iba a dar su teléfono para que sus seguidores de Estados Unidos y Canadá le manden mensajes de texto. “Como no tengo muchas cosas para hacer, tengo ganas de darles mi número de celular privado. Quiero que me escriban un mensaje de texto las personas que quieran hablar conmigo. Vamos a estar ahí en contacto, se los voy a dejar ahí para que me escriban en estos días”, dijo. "Este es mi celular, escríbanme 1 (718) 223-4307. Estoy pendiente", escribió en el mensaje. El intérprete de “Felices los cuatro” aseguró que próximamente los países de Latinoamérica también tendrán la posibilidad de escribirle un mensaje a sus teléfono. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otras de las sorpresas de Maluma incluyen su “nueva amistad” con un maniquí. El pasado domingo dijo a sus seguidores de Instagram que se había levantado sintiéndose solo, por lo que había llamado a su “amiguita” para que le hiciera compañía. Además de sus travesuras y sensuales fotografías en las redes sociales, el artista de 25 años sigue robando suspiros con sus imágenes cargadas de ternura y cariño con sus perritos siberianos Bonnie y Clayde. Advertisement

