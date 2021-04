Conoce al artista detrás del retrato de Maluma El creador colombiano Federico Uribe tiene una obra muy comprometida con el medio ambiente y ha seducido con su arte a personalidades como Maluma y los diseñadores detrás de Dolce & Gabbana. Por Miguel Sirgado Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El famoso artista plástico Federico Uribe es muy reconocido por sus instalaciones de arte y su peculiar estilo. El creador colombiano radicado en Miami desde hace 20 años, hizo una alianza con Maluma en pos de una importante misión filantrópica: trabajar para mejorar el medio ambiente en Colombia. La dupla era perfecta considerando que Maluma es un gran admirador del concepto detrás del trabajo de Uribe. "Yo construyo objetos con objetos. Creo en la cualidad plástica de todo, y nuestra vida esta llena de objetos superfluos que se hacen obsoletos muy rápido", explica el también diseñador de espacios, muebles y hasta su propia ropa. Maluma y Federico Uribe Maluma y Federico Uribe | Credit: Cortesía Estudio Federico Uribe Según el artista, muchos de esos objetos que se usan una sola vez o que desechan muy pronto (tornillos, lápices, plásticos de toda clase), y de los cuales estamos rodeados, cobran nueva vida en su obra y pasan a ser parte de bellísimas instalaciones que se refieren a la naturaleza y hasta retratos de famoso. "Tengo la posibilidad de ver estos objetos de otra manera, de verlos como forma, textura, color, y la posibilidad de utilizarlos haciendo un homenaje a la naturaleza", afirma Uribe desde su estudio en Miami y frente a una de sus instalaciones que mide aproximadamente 18,000 pies cuadrados y está compuesta por llantas, libros, instrumentos médicos, ganchos de ropa, y mucho más. Obra de Federico Uribe Obra de Federico Uribe | Credit: Cortesía Estudio Federico Uribe De su conexión y colaboración con Maluma —que sucedió a través del diseñador de interiores que trabaja con el famoso cantante de Medellín— se siente muy orgulloso por ser un compatriota, y porque sabe que la admiración entre ambos es mutua. "A él [Maluma] le encantó mi trabajo y vino a buscarme para comprar algunas piezas. Dos años después regresó a decirme que tenia esta fundación ["El arte de los sueños"] para la que necesitaba conseguir fondos y que tenia la misión de trabajar para mejorar el medio ambiente en Colombia Por supuesto dije que sí inmediatamente", asegura. Uribe se esmeró y trabajó en un retrato que sirvió de portada para el más reciente álbum de Maluma, 7DJ, que salió a la venta al mismo tiempo que una masiva exposición de Uribe, en la que se subastaron ´ésta y otras piezas a nivel internacional. "Logramos venderlo en $150,000 con el cuadro, y ademas un porcentaje importante que será donado, sobre todo, para ayudar en la reconstrucción de las islas de San Andrés y Providencia, luego del devastador paso del huracán Iota en noviembre del 2020.", explica el artista. Colombian artist Federico Uribe Colombian artist Federico Uribe | Credit: Cortesía Estudio Federico Uribe La Dolce Vita Otros famosos que admiran y coleccionan la obra de Uribe son Stefano Gabbana y Domenico Dolce, la dupla de diseñadores detrás de la lujosa casa de moda, Dolce & Gabbana. "La verdad es que no he tenido mucho contacto personal con ellos pero les hice un retrato de lápices a cada uno. Ellos son clientes de la galería que me representa en Nueva York y habían visto mi trabajo y, claro, las celebridades quieren retratos de sí mismos [risas] En este caso se trata de una comisión privada para su casa", define. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre tu ciudad adoptiva, Miami, Uribe solo tiene cosas buenas que decir. "Llevo 20 años aquí y siento que Miami tiene la ventaja de ser lindo. Pero como soy un artista compulsivo, obsesionado con mi trabajo me paso días enteros en mi estudio sin salir, y es una pena que no disfrute más la belleza de Miami pues voy de mi casa al estudio y del estudio a mi casa", concluye.

