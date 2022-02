Maluma reaccionó así al ver su nueva portada de People en Español con Jennifer López Jennifer López y Maluma adornan la nueva portada de People en Español y hablan sobre su colaboración en la comedia romántica Marry Me. ¡Mira cómo reaccionó el reggaetonero al verse en la portada de la revista junto a JLO! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maluma no escondió su emoción al ver por primera vez su nueva portada de People en Español junto a Jennifer López. El reggaetonero colombiano debuta como actor junto a la superestrella de raíces puertorriqueñas en la comedia romántica Marry Me, por estrenar en cines el 11 de febrero. Al verse adornando la nueva portada de la revista junto a JLO, el cantante y actor colombiano de 28 años dijo ilusionado a Despierta América (Univision): "JLO y Maluma para la historia. ¡Y seguimos, esto apenas comienza!" Cuando le preguntaron cómo fue besar a Jennifer López, contestó risueño: "¡Espectacular! ¿Quién no quiere darle un beso a Jennifer por Dios?", y luego aclaró: "Somos muy profesionales, y como siempre hay que manejar las cosas a la altura". JLO y Maluma comparten besos en la gran pantalla, ya que encarnan a Kat y Bastian, una pareja de cantantes que está a punto de llegar al altar en la película. "Ser una estrella del pop que actúa en escenarios frente a miles de personas, es escudriñada por la prensa, tiene dificultades en su vida personal, todo eso yo lo entendí", afirma López sobre su personaje de Kat Valdés. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez y Maluma Cover Credit: Foto: Steven Gomillion; Produccion: Devon Speckman Por su parte Maluma confesó a People en Español que espera que este sea el primero de muchos proyectos como actor. "Fue mi primer proyecto como actor y fue en Hollywood, me siento agradecido", afirma Maluma. "Siento que mi carrera actoral apenas está comenzando". Tener a Jennifer López a su lado en este importante paso en su carrera fue una bendición para Maluma. "Jennifer fue para mí una guía y una maestra importante", dice el reggaetonero. "Trabajar con Jennifer es siempre una gran experiencia". Marry Me Movie Credit: Barry Wetcher/Universal Pictures JLO también le echó flores al colombiano. "Fue fantástico" trabajar con Maluma, asegura López. "La pasamos muy bien". La intérprete de "On My Way" aplaude la versatilidad de Maluma. "Teníamos que escoger a un actor que pudiera ser creíble [en el rol de] superestrella, que pudiera subirse al escenario y cantar, que pudiera actuar además de grabar un disco conmigo", cuenta la actriz de 52 años, nominada al Óscar por su rol en Hustlers. Marry Me Movie Credit: Barry Wetcher/Universal Pictures Para leer la entrevista completa con Jennifer López y Maluma y ver fotos exclusivas busca la nueva edición impresa de People en Español, muy pronto a la venta.

