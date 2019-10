Maluma en la nueva película de Jennifer López y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Splash News/The Grosby Group Maluma grabando escenas para Marry Me, la película protagonizada por Jennifer López y Owen Wilson, Ozuna de la mano de su novia en partido de basketball, la alfombra roja de la premiere de la película Un papá pirata y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Luces, cámara, acción Image zoom Splash News/The Grosby Group Los protagonistas de Marry Me, Jennifer López y Owen Wilson, grabando una escena para la película en Nueva York junto al cantante colombiano Maluma. Advertisement Advertisement Fans del baloncesto Image zoom Backgrid/The Grosby Group El cantante Ozuna y su novia acapararon la atención de las cámaras al salir del partido de baloncesto Lakers vs. Clipper que se llevó a cabo en el Staples Center. Chequeando sus negocios Image zoom Backgrid/The Grosby Group Kim Kardashian hizo una parada en la tienda de cosméticos Ulta Beauty en Los Ángeles para chequear el espacio de su línea de cosméticos KKW Beauty. Advertisement Compañeros caninos Image zoom Dimitrios Kambouris/Getty Images for Disney+ Tessa Thompson y Justin Theroux- quienes dan voz a los personajes principales en Lady And The Tramp - se retrataron en la alfombra roja de la premiere de la cinta de Disney en Nueva York junto a los caninos Rose y Monte. Noche de estreno Image zoom mezcalent Ernesto Laguardia, Natasha Dupeyrón y más desfilaron por la alfombra roja de la premiere de la película Un papá pirata, comedia de Humberto Hinojosa que llega el viernes a la cartelera mexicana. Con sus pequeños Image zoom Instar Images/The Grosby Group El conductor Mario López fue retratado por el lente del paparazzi en Los Ángeles llevando a sus hijos a pedir caramelos con motivo de Halloween. Advertisement Advertisement Advertisement Por una buena causa Image zoom La periodista Pamela Silva Conde se unió a We All Grow, Domino's y St. Jude Children's Research Hospital para el evento Celebration of Joy: St. Jude Thanks and Giving en Houston. Durante el evento, Pamela habló de su experiencia apoyando la gran labor de St. Jude y por qué esta causa es importante para ella. En familia Image zoom mezcalent El actor Ernesto Laguardia posando muy sonriente junto a su familia en la alfombra roja del estreno de la cinta Un papá pirata, en la capital mexicana. Plática amena Image zoom Astrid Stawiarz, Getty La periodista estadounidense Maria Shriver participó en una charla de Ancestry, donde platicó de maneras de implementar conversaciones significativas con la familia. Advertisement Advertisement Advertisement Pura diversión Image zoom Andrew Lipovsky/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Jimmy Fallon grabando un divertido sketch junto a Jessica Biel y Billy Crudup para el show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC). Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

Close View all gallery

Close View image Maluma en la nueva película de Jennifer López y más fotos de los famosos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.