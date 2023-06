¡Maluma estrena look! vestido de traje y corbata deslumbra en París Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Maluma Credit: Edward Berthelot/Getty Images) ¡Los colombianos se apoderan de París! Maluma, Ja Balvin y Karol G deslumbran al pie de las pasarelas. Además, Luis Fonsi y su hijito roban cámara en un juego de béisbol y Xtina celebra PRIDE 2023, ¡míralos! Empezar galería Karol G karol g Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images ¡Los colombianos están robando cámara en la semana de la moda en París! En el mismísimo Palacio de Versalles captamos a "La Bichota" con nueva cabellera rosa pastel y sexy escote en el desfile de la marca Jacquemus. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Maluma Maluma Credit: Edward Berthelot/Getty Images) El intérprete de "Borro Cassette" luce irreconocible al acudir a un desfile de moda en París ¡y qué tal su nueva melena! 2 de 9 Ver Todo J Balvin, Maluma y Demi Moore J Balvin Maluma Dior Homme Spring 2024 Menswear Collection Runway Show - Front Row Credit: Swan Gallet/WWD via Getty Images) Y en primera fila del desfile de Dior captamos a J Balvin (izq.), Maluma y la actriz Demi Moore ¡wow! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Christina Aguilera Christina Aguilera Headlines Pride Live's Stonewall Day 2023 At Hudson Yards, Powered By Google Credit: Cortesía/ Dimitrios Kambouris/Getty Images for Pride Live + Stonewall National Monument Visitor Center) La cantante de sangre ecuatoriana encabezó un concierto épico para celebrar el día de Stonewall en Hudson Yards, Manhattan. Dicho lugar fue sede de una rebelión por los derechos de la comunidad gay en 1969 Stonewall y las celebraciones coinciden con el mes de PRIDE 2023. 4 de 9 Ver Todo Mick Jagger y Melanie Hamrick Mick Jagger American Ballet Theatre Presents the Like Water For Chocolate Ballet Credit: Cortesía/ Getty Images El legendario rockero y su pareja, la bailarina y coreógrafa británica Melanie Hamrick hicieron una excepcional aparición pública en Nueva York en el estreno de Like Water For Chocolate, la adaptación que el aclamado American Ballet Theater está presentando en la Metropolitan Opera House de Nueva York y que está basada en la aclamada novela de la escritora mexicana Laura Esquivel, quien también estuvo presente en la gala de apertura. 5 de 9 Ver Todo Luis Fonsi y su hijo Rocco Luis Fonsi y su hijo Rocco Pittsburgh Pirates v Miami Marlins Credit: Cortesía El cantautor boricua y su tierno heredero robaron cámara al subirse al montículo de la Loan Arena en Miami, FL., para hacer el primer lanzamiento en el juego de los Miami Marlins contra los Pittsburgh Pirates. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Arjona ricardo arjona 2 Credit: Cortesía También en Miami captamos al cantautor guatemalteco quien ha batido récords al realizar cinco conciertos consecutivos totalmente sold out como parte de su gira Blanco y negro, ¡felicidades! 7 de 9 Ver Todo Jessica Lynn jessica lynn Credit: Cortesía Y ahora vámonos hasta Suiza donde la cantante de música country hizo vibrar a los fans con los temas de su nuevo álbum. 8 de 9 Ver Todo Gemeny Hernández, Emilio Uribe y Emily Estefan celines toribio 2 Credit: Cortesía M&M The Agency Acompañada de una tierna mascota la hija de la cantante Gloria Estefan (der.) celebró su portada de revista Imagen por el mes del orgullo gay al lado de su pareja, y del reconocido maquillista y estilista de las estrellas Emilio Uribe (centro). 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

