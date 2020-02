Maluma no habría sido invitado a cantar en el show de medio tiempo del Super Bowl El cantante colombiano Maluma no habría sido invitado a cantar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl junto a Shakira, Jennifer López, J Balvin y Bad Bunny, según reportes publicados. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante colombiano Maluma no habría sido invitado a cantar en el show de medio tiempo del Super Bowl a pesar de haber grabado el tema “Chantaje” junto Shakira, quien encendió el escenario de ese espectáculo junto a sus colegas Jennifer López, Bad Bunny y J Balvin. De acuerdo al diario estadounidense New York Post, el intérprete de “Felices los 4” no fue tomado en cuenta pese a que su imagen había sido utilizada en promociones previas al juego más esperado del año por los fanáticos del fútbol americano. Image zoom “[Maluma] co-escribió la canción y usaron su imagen para promocionar [el espectáculo de medio tiempo]. Fue una locura que Bad Bunny actuara en lugar de él”, citó el periódico a una fuente que no identificó sobre la presentación del puertorriqueño y la cantante barranquillera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ausencia de Maluma en el escenario del Super Bowl no impidió que este expresara su felicidad y orgullo después de que su canción fuera escuchada por millones de espectadores —y publicó una fotografía en su historias de Instagram en la que escribió: “¡Chantaje en el Super Bowl!”. Durante su presentación, Shakira también cantó con Bad Bunny parte de la canción “I Like It”, interpretada originalmente por el conejo malo, la rapera Cardi B y J Balvin. Image zoom A su vez, Cardi B publicó un video en su cuenta de Instagram en el que —al borde de las lágrimas— dijo que no podía creer que su música fue interpretada por una de sus ídolos musicales y en un escenario de la talla del Super Bowl. Advertisement

