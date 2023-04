Maluma llora la muerte de su 'hermanito menor': "Te amaré por siempre, mi Príncipe" El cantante y actor colgó una foto al lado del niño Bastian Matías Madrid Ramírez, de 14 años. que sucumbió a una terrible enfermedad. "Luchamos hasta el final pero lo mejor era su descanso". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maluma Credit: IG/Maluma Fue en el 2021 que Maluma conoció al niño Bastian Matías Madrid Ramírez. Desde entonces el pequeño le robó el corazón e incluso su vínculo se hizo tan fuerte que el artista se convirtió en su padrino. Pero este miércoles al cantante originario de Medellín le tocó compartir el mensaje más doloroso sobre el menor, para comunicar que su 'hermanito menor' había fallecido a los 14 años. "Con el corazón roto en pedazos les tengo que informar por este medio que Bastian se nos fue de este plano terrenal", exclamó el artista y empresario sobre el menor, quien también originario de esa ciudad colombiana. "Mi Maestro, mi guía, mi amigo, mi hermanito menor partió dejándonos todas sus enseñanzas y dejando un vacío enorme que nada ni nadie podrá ocupar". "Luchamos hasta el final pero lo mejor era su descanso", exclamó el artista de 29 años al compartir en su post una foto al lado del menor. "Fuerza a todos los que tuvieron el placer de conocer a Bastian, "El Niño sonrisa" Te amo, te amare por siempre mi Principe. Nos vemos en el camino". Maluma también mostró la carita del "El Niño Sonrisa" en una de sus historias de Instagram. Maluma and Bastian Matias Credit: @maluma La historia del pequeño, quien padecía de cáncer desde hace un tiempo, conmovió tanto al artista que en septiembre del 2022, y por medio de su fundación El Arte de los Sueños, sorprendió a su pequeño amigo y a su familia regalándoles una fabulosa casa. En TikTok y otras redes el menor mostraba su gran amistad con Maluma: @@bastianmr222 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la medida de los que podía Maluma intentaba pasar tiempo con el niño y su historia hizo que el intérprete de "Cuatro Babys" y "Borró cassette" apoyara a enfermos de cáncer en la medida de lo posible. Que en paz descanse.

