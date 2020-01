Maluma más rubio que nunca, Lady Gaga y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next The Image Direct/The Grosby Group El cantante colombiano Maluma de vacaciones en Aspen, Lady Gaga dando tremendo beso a misterioso hombre en Las Vegas, Jennifer López de compras con su hija Emme y más fotos de los famosos ¡Míralos! Empezar galería Nuevo look Image zoom The Image Direct/The Grosby Group El artista colombiano Maluma de vacaciones en Aspen luciendo un llamativo color de cabello. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Beso de Nuevo Año Image zoom Splash News/The Grosby Group ¿Quién es el misterioso hombre que besó a Lady Gaga en Año Nuevo? El lente del paparazzi captó a la cantante en Las Vegas dando tremendo beso a este apuesto caballero. 2 de 10 Applications Ver Todo Cuando calienta el sol Image zoom Spread Pictures/The Grosby Group La modelo Bella Hadid luciendo cuerpazo a borde de un yate en St. Barts. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Atenta con la prensa Image zoom mezcalent Fernanda Castillo platicando com miembros de la prensa durante un break de las grabaciones de la segunda temporada de la serie Enemigo íntimo, en México. 4 de 10 Applications Ver Todo De compras Image zoom x17/The Grosby Group Jennifer López llegando a un centro comercial en Beverly Hills junto a su hija Emme. 5 de 10 Applications Ver Todo En la mejor compañía Image zoom Backgrid/The Grosby Group La estrella de telerrealidad Kourtney Kardashian dando un paseo junto a su hijo Reign Aston en Los Ángeles. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Luces, cámara, acción Image zoom mezcalent María del Carmen Félix grabando una escena de la segunda temporada de la serie Enemigo Íntimo (Telemundo). 7 de 10 Applications Ver Todo Fans del baloncesto Image zoom Allen Berezovsky/Getty Images Christina Milian y su pareja Matt Pokora diviertiéndose mucho durante el juego de baloncesto Los Angeles Lakers vs Phoenix Suns en el Staples Center. 8 de 10 Applications Ver Todo ¡A bailar! Image zoom Cortesía El cantante Jacob Forever deleitó a sus fans con su presentación en El Santo, en Calle Ocho en Miami. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¡Feliz año nuevo! Image zoom world red eye El actor Ryan Phillippe le dió la bienvenida al nuevo año en el W South Beach, Miami. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

