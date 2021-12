Maluma manda amoroso mensaje a esta mujer y enloquecen las redes sociales. El cantante colombiano Maluma publicó un amoroso mensaje en Instagram para felicitar a una mujer muy importante en su vida. ¡Mira de quién se trata! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maluma publicó una foto en Instagram besando a una mujer muy importante en su vida y felicitándola por su cumpleaños. ¡Se trata de su hermana Manuela! "Hoy celebro tu vida. Gracias por coincidir en esta vida. Te amo hermana y que sean muchas vidas más", escribió junto a una foto besando a su hermana en el cachete y celebrando con ella su día. Manuela, quien tiene una estrecha relación con su famoso hermano, y es la presidenta de la fundación El arte de los sueños del cantante en Medellín, habló en exclusiva con People en Español. "Para nosotros la apertura de esta nueva sede es muy importante porque se ve reflejada la labor que venimos haciendo durante estos años y ahora por fin poder materializarlo en un espacio, en algo tangible —tener nuestra casa— nos enorgullece, nos alegra infinitamente", dijo Manuela sobre la reciente apertura de la sede de la fundación en Medellín, logro que celebró junto a su hermano y sus padres. 'El arte de los sueños' brinda clases de música y arte, además de terapia psicológica y emocional a jóvenes que sueñan con ser artistas. "Para los soñadores tener la presencia de Maluma es sumamente importante", añade Manuela sobre los niños y adolescentes que se benefician de los servicios de la fundación. "Él es la inspiración, el motivo, la razón, todos lo ven como nuestro líder, queriendo seguir sus pasos y tener su disciplina para poder alcanzar todo lo que él ha logrado", dice sobre su hermano. Es muy satisfactorio ver esos procesos de los jóvenes que se basan y se inspiran en Maluma". El cantante colombiano de 26 años sigue disfrutando la soltería tras separarse en el 2020 de la modelo cubano-croata Natalia Barulich. Desde entonces no ha hecho público ningún otro romance. Maluma sigue muy enfocado en su carrera, incluyendo la promoción de la comedia romántica Marry Me, donde hace su debut actoral junto a Jennifer López, y estrena en febrero del 2022. Manuela también ha compartido en sus redes sociales divertidas fotos con su hermano y mensajes mostrándole su cariño y admiración. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maluma Credit: (Arturo Holmes/WireImage) Sin duda por ahora las mujeres más importantes en la vida del cantante son su madre Marlli Arias, su hermana Manuela, sus abuelas y su sinfín de fanáticas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maluma manda amoroso mensaje a esta mujer y enloquecen las redes sociales.

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.