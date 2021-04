Maluma y Kim Kardashian de fiesta en Miami ¿Romance a la vista? El reggaetonero colombiano está soltero y Kim Kardashian anunció su divorcio de Kanye West. Ambos fueron captados por paparazzi de fiesta en Miami. ¿Son amigos o hay más? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las fotos de Maluma y Kim Kardashian juntos de fiesta en Miami han causado gran revuelo. Los dos fueron captados por paparazzi divirtiéndose en una cálida noche y las imágenes generaron rumores de posible romance. La empresaria estadounidense de 40 años anunció que se está divorciando del rapero Kanye West, y el reggaetonero colombiano de 27 años está soltero tras terminar su noviazgo con la modelo Natalia Barulich en el 2019. Ambos son bellos, famosos y sus vidas amorosas causan curiosidad...¿serán solo amigos o hay algo más? En las fotos se les puede ver conversando y riendo juntos. Todo ocurrió en la fiesta de apertura del lujoso hotel The Good Time Hotel en Miami Beach. Otras famosos como Pharell Williams, Victoria y David Beckham también estuvieron presentes en la celebración. Anitta, Lele Pons y Bad Bunny fueron otros invitados de honor. No es la primera vez que Kim y Maluma se divierten juntos. En el 2020 también compartieron en el desfile de Dior junto a Kourtney Kardashian y la modelo Winnie Harlow, con quien se rumoró que Maluma tuvo un romance. Kim Kardashian y Maluma Credit: Amy Sussman/E! Entertainment/NBCU Photo Bank; Emma McIntyre /AMA2020/Getty Images for dcp Con su talento y carisma, Maluma ha llamado la atención de famosas como Jennifer López y Madonna, con quienes grabó videos musicales. Con JLO también actuará en la comedia romántica Marry Me. Sin duda el intérprete de "Hawái" vive un gran momento en su vida profesional y es un codiciado soltero en Hollywood. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kim Kardashian, Maluma apertura hotel the goodtime Credit: Photo © 2021 Startraks Photo/The Grosby Group Maluma compartió un video en Instagram de esa misma noche, celebrando en una limosina con su perro y bailando con una de sus canciones, de muy buen humor. ¿Lo veremos en la próxima temporada de Keeping Up With The Kardashians? ¡El tiempo lo dirá!

