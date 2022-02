Exclusiva: Maluma habla de canciones que grabó con Jennifer López para la película Marry Me. ¡Mira el video! Maluma habla en exclusiva sobre la música de la película Marry Me, donde debuta como actor junto a Jennifer López. Hoy es el estreno de esta comedia romántica. ¡Mira un avance! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maluma comparte besos con Jennifer López y debuta en la gran pantalla en la comedia romántica Marry Me, que estrena hoy viernes, 11 de febrero. También grabó nuevas canciones junto a la cantante Nuyorrican que demuestran una vez más su gran versatilidad artística. Las superestrellas adornan la nueva portada de People en Español, muy pronto a la venta. "La música en esta película y lo que hemos estado creando en los últimos meses ha sido magnífico, ha sido algo muy bonito", cuenta el cantante colombiano sobre la banda sonora de la película Marry Me, que grabó junto a JLO. "He tenido la oportunidad de trabajar en un par de canciones de la película. Jennifer trabajó conmigo de la mano, siempre estuvimos en contacto". Debutar en Hollywood junto a la Diva del Bronx es un sueño cumplido para el reggaetonero de 28 años. "Estoy muy emocionado para que todos mis fans puedan ver esta película. Creo que va a ser una sorpresa para todos. Yo creo que les va a gustar. Me van a ver por primera vez actuando", dice Juan Luis Londoño Arias, el verdadero nombre del cantante. "Creo que va a ser una gran sorpresa para todos así que no se lo pueden perder". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marry Me Movie Credit: Barry Wetcher/Universal Pictures Marry Me es una historia de amor moderna que aborda temas como la fama, el matrimonio y las redes sociales. JLO hace el papel de Kat Valdés, una superestrella del pop que está en la cima del éxito y a punto de casarse con el apuesto cantante Bastian (encarnado por Maluma). Marry Me Movie Credit: Barry Wetcher/Universal Pictures Aunque parecen ser la pareja perfecta, Kat descubre que Bastian le está siendo infiel y cancela su boda, dejando en shock a sus millones de fanáticos. Entonces entra en la escena el personaje de Charlie, un papá soltero y maestro de matemáticas —interpretado por Owen Wilson—con quien Kat se casa impulsivamente, tratando de sanar su corazón herido. ¿Logrará Bastian reconquistar a Kat? ¿Cuál de estos dos galanes logrará un final feliz junto a la codiciada cantante? ¡No te pierdas la película!

