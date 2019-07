Maluma, J Balvin y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Maluma besando apasionadamente a su novia Natalia Barulich a borde de un lujoso yate en Formentera, J Balvin de vacaciones en Mykonos con su novia, Christina Aguilera acaparo la atención de los fotógrafos con un elaborado traje en París y más fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería ¡Qué viva el amor! Image zoom 06PT/Lagencia Grosby El colombiano Maluma dejó atrás sus compromisos laborales para darse una escapada a Formentera junto a amigos y novia Natalia Barulich, a quién besó apasionadamente a bordo de un lujoso yaye. Advertisement Advertisement Caminata romántica Image zoom Backgrid UK/The Grosby Group El cantante colombiano J Balvin fue fotografiado dando un paseo en Mykonos junto a su novia, la modelo Valentina Ferrer. Nuevo hit Image zoom Cortesía El sol ya calienta este verano y para encender la fiesta a nivel mundial, los famosos DJ´s Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta y Afro Bros se unen a las dos figuras de mayor trascendencia en el reggaetón, Daddy Yankee y Natti Natasha para juntos crear el nuevo hit de temporada, “Instagram”. Advertisement En París Image zoom Pierre Suu/Getty Images A su paso por el desfile de moda de Victor & Rolf Haute Couture en París, la artista estadounidense Christina Aguilera acaparó la atención de las cámaras gracias a este eleborado atuendo. ¡Foto, foto! Image zoom gotpap/Bauer-Griffin/GC Images El artista canadiense Justin Bieber fue captado por el lente del paparazzi dando un paseo en Los Ángeles. Canción para recordar Image zoom Cortesía Piso 21, la banda pionera del pop urbano, que después de los grandes logros obtenidos con “Te vi” y de la exitosa gira Adrenalina llega recargado con su nueva canción “Una vida para recordar”. Este tema le da la bienvenida a Lorduy, su nuevo integrante, y sin perder su esencia, en esta oportunidad invita a una de las promesas del momento del género urbano, Myke Towers. Advertisement Advertisement Advertisement ¡A bailar con el conejito malo! Image zoom Borja B. Hojas/Redferns El artista puertorriqueño Bad Bunny puso a bailar al público español durante el Rio Babel Festival que se llevó a cabo en Madrid. Los "problemas" de Matt Hunter Image zoom Cortesía El artista multiplatino Matt Hunter presenta su nuevo sencillo “Problemas” en colaboración con el reconocido rapero libio-americano GASHI y el rapero venezolano Big Soto. “Es un sueño poder reunir a dos amigos con extraordinario talento y hacer lo que uno ama con ellos con una canción que cruza idiomas y países. Espero que les guste a los fans de Gashi, a los de Big Soto, a mis fans Hunters y a todos los que no nos conocen aún”, expresó Hunter a través de un comunicado. Nuevo sencillo Image zoom Cortesía El talentoso grupo de salsa urbana LAFAME presenta su nuevo sencillo “Mentiras”. La agrupación fundada por el reconocido productor Ricardo Fresh Kid Cue Quijano, Julio Huly On The Beat Rodríguez y Edward Napoles Grullon llevan el ritmo a otro nivel con este nuevo tema que sin duda será uno de los favoritos en las pistas de baile. Advertisement Advertisement Advertisement Cuando calienta el sol Image zoom 06PT/Lagencia Grosby A sus 61 años, Melanie Griffith luce mejor que nunca. La actriz se dejo ver ataviada con un traje de baño negro de dos piezas durante unas vacaciones en Formentera. El ritmo de Pitizion Image zoom Cortesía La cantante colombiana Pitizion lanza su primer sencillo y video “Ella”.

El tema es una historia autobiográfica donde Pitizion cuenta con su poderosa letra y conmovedor video que se cansa de recibir abusos por parte de su exnovio y decide salir adelante por ella misma, sin necesitar ni a ese hombre ni a ninguno, "para que le compren tragos ni para bailar", metafóricamente hablando.

