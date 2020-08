Maluma: "Me frustro mucho y digo: 'Pensé que lo podía hacer y no soy capaz'" El cantante colombiano confiesa la frustación que ha sentido en algunos momentos de su vida, especialmente en un estudio de grabación. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Al ver a Maluma cantando frente a frente con grandes como Madonna y Shakira, nadie pensaría que el artista ha estado a punto de tirar la toalla. “Sí, me ha pasado. La verdad me ha pasado poco porque cuando me propongo algo me pongo como un caballo: no miro para ningún lado. Si lo voy a lograr, lo voy a lograr”, confiesa a People en Español el intérprete que esta semana sorprendió al mundo con un nuevo disco, Papi Juancho (Sony Music Latin) y ocupa nuestra portada digital. "Pero sí me ha pasado que he estado en estudios de grabación y digo: ‘No soy tan bueno para esto. En vez de cantar así, debería de hacer un verso diferente’”. Image zoom (Photo by Mauricio Santana/Getty Images) ¿La razón de tanta frustración? “Soy autocrítico. Siempre quiero mejorar y soy muy perfeccionista en todo lo que hago. Ha habido momentos en los que me frustro mucho y digo: ‘Pensé que lo podía hacer y no soy capaz’”, admite el colombiano de 26 años. “Pero también uno tiene que entender que esa es la vida, uno tiene que fluir por donde le están mostrando el camino. No puedes ser tan huevón —como decimos en Colombia— de pegarte siempre con la misma pared. Hay que tratar de encontrar la puerta”. Image zoom (Photo by Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images) SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Hoy, después de tanto golpe, por fortuna Maluma ha encontrado un portal por donde pasar. “También los años te dan eso”, asegura. “Cuando estaba comenzando y tenía 16 años me frustraba y mandaba todo para el carajo y me iba para la casa triste a llorar. Ahora trato de buscar la manera correcta de hacerlo”.

