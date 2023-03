Maluma finalmente revela qué pasó con su ex Natalia Barulich y el futbolista Neymar Maluma rompe el silencio sobre su exnovia Natalia Barulich y el futbolista Neymar. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su ruptura con Natalia Barulich en el 2019, Maluma rompe el silencio sobre lo que pasó entre el futbolista Neymar y la modelo cubano-croata que fue novia del cantante por dos años. Maluma, de 29 años, finalmente habló sobre los rumores de que Neymar había sido el tercero en discordia y había provocado su ruptura con Barulich. En entrevista con el programa Alofoke, el intérprete de "Hawái" habló de su expareja. "La cuestión con Neymar, ¿cómo fue esa vuelta?", preguntó el entrevistador y Maluma respondió: "La verdad, sí, Neymar me quitó a mi novia". Después de un segundo de silencio, rompió a reír y aclaró: "No, mentira", aclarando que él y Barulich terminaron su historia de amor antes de que ella empezara un romance con Neymar. "Yo terminé con Natalía y luego vi que ellos estaban por ahí como dicen ustedes, de teteo", dijo el colombiano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maluma, Natalia Barulich, Neymar Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Julien Hekimian/Getty Images; Gisela Schober/Getty Images for Next.e.GO Mobile SE Cuando le preguntaron cuánto tiempo después de terminar con Maluma, Barulich empezó a salir con Neymar, Maluma bromeó: "Como a los treinta segundos". "No, no lo sé ni me importa, pero como yo digo cuando uno termina con la mujer y en el momento en el que acaba es hasta ahí, muere todo, tu mujer no es tu mujer, ciao y futuro nuevo", dijo. Barulich conoció a Maluma cuando grabaron juntos el sensual video musical de "Felices los 4". "Para mí la relación fue muy tóxica. Sabía que no me estaba perdiendo una relación real, sino que había perdido esta idea que había creado en mi mente y que realmente no existía", reveló Barulich en una entrevista para el podcast Evolve tras su ruptura con Maluma. "Digo que mi relación era tóxica porque fue muy unilateral; me refiero a que yo daba el mil por ciento y recibía como máximo el 20 por ciento, podría decirse". Según reportes, Maluma ha vuelto a encontrar el amor en la arquitecta colombiana Susana Gómez, con quien ha sido fotografiado en varias ocasiones.

