¿Qué es Maluma Land? ¡El reggaetonero colombiano lo cuenta todo! ¿Están listos para Maluma Land? El cantante colombiano Maluma habla de su nuevo show en Las Vegas junto a invitados estrella. ¡Los detalles!

Maluma tendrá un espectáculo especial en Las Vegas llamado Maluma Land. El evento de tres días y tres noches incluirá presentaciones del reggaetonero colombiano y de invitados estrella, reporta PEOPLE. Maluma Land se celebrará del 23 al 25 de junio en Resort World en Las Vegas. Amigos y colegas del cantante de 28 años como Becky G, DJ Snake, Blessd, y el dúo de reggaetón Zion & Lennox están entre los invitados que conquistarán el escenario. "Maluma Land es una experiencia para mis fanáticos de lo que yo amo, convertido en un destino con música", dijo Maluma a PEOPLE. No solo habrá música, también divertidas actividades como una fiesta en la piscina. "Las Vegas es una de mis ciudades favoritas y ellos definitivamente deben anticipar la energía que esta ciudad ofrece al igual que amigos míos de la música que estarán presentándose y animando conmigo ese fin de semana", añadió el intérprete de "Mala Mía". Maluma Credit: (Gareth Cattermole - MTV/Getty Images for MTV) El evento comenzará el jueves en la discoteca Zouk con una presentación de DJ Snake y Becky G se presentará el viernes. Zion & Lennox y Blessd actuarán en AYU Dayclub en actividades durante el día. "¡Muchas cosas pueden pasar en la tierra de Maluma!", bromea el cantante sobre Maluma Land. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maluma Credit: MalumaLand El propio Maluma se presentará el sábado en la noche en la discoteca Zouk con invitados especiales. Los boletos están disponibles en MalumaLand.com. El artista, cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño Arias, habló con PEOPLE sobre su prioridad de crecer en lo personal. "Prefiero conectarme con Juan Luis y disfrutar mi tiempo libre", confesó el cantante, quien dice que se carga de buena energía pasando tiempo con su familia y sus animales y dejando a un lado el teléfono celular y los electrónicos. "A veces no vemos los milagros a nuestro alrededor", reconoce.

