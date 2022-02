Maluma habló en exclusiva con People en Español sobre su vida fuera de los escenarios, el estudio de grabación y el set de la película Marry Me, que protagoniza con Jennifer López.

¿Está enamorado en la vida real? "Sigo enamorado de mi música, enamorado de mi carrera, echando para adelante y teniendo a las personas que necesito a mi lado, las personas que me dan amor y tratan de proteger mi corazón y tratan de proteger en lo personal quien es Juan Luis", dice el cantante y actor colombiano, cuyo verdadero nombre en Juan Luis Londoño Arias. "No he cambiado mucho, soy el mismo de siempre".

La fama ha cambiado su rutina y sus bienes materiales, pero no su esencia, asegura el colombiano de 28 años. "La verdad viajo mucho, me la paso de un lado para otro. Tengo un lugar en Estados Unidos, en Miami, porque ahí está el sello disquero, está Sony Music, el management team y por eso es que me paso en Miami cierto tiempo, pero yo no cambio Medellín por nada del mundo", afirma. "Yo aquí tengo mi familia, tengo mi casa, mis animales, mi granja, mis trabajadores que tanto quiero, y tengo mi hogar. Mi corazón pertenece a Medellín. Maluma es parte del mundo entero pero Juan Luis es de Medellín".

Maluma Credit: (Frazer Harrison/Getty Images)

Compartir con sus perros y caballos lo llena de buena vibra. "Los animales a uno le enseñan mucho todos los días. Yo creo que tenerlos en mi vida es un privilegio. Tengo ya varios caballos y me enseñan muchísimo porque son muy grandes pero a la misma vez son tan nobles. Es esa conexión con los animales que también me ayuda a tener los pies en la tierra", afirma. "Los escucho, trato de compartir esa energía con ellos y me llenan de felicidad porque nunca quieren nada a cambio, simplemente dan amor, un amor genuino y por eso me gusta compartir tanto con los animales".

También se mantiene centrado meditando y practicando yoga. "La meditación es parte importante. Desde que tengo 12 años estoy en el mundo del budismo y la meditación. Me gusta leer. Mi tía es una gran maestra en mi vida espiritual, me gusta hacer yoga con ella", dice sobre su tía Yudy Arias. "Esa parte no la puedo abandonar, eso me ayuda a ser mucho más consciente".

Maluma Credit: (Rich Fury/WireImage)

El codiciado soltero reveló qué cualidades busca en una pareja. "Yo la verdad no soy muy exigente, a mí con que me quieran de verdad y que me den cariño y estén ahí de una manera real, yo creo que eso es lo principal", dijo. "Que me quieran, que me apoyen y que sean personas que yo también pueda sentir admiración por ellas, para mí eso es importante, tener una pareja que uno la pueda admirar".