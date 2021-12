Exclusiva: Maluma habla de nueva sede de su fundación El arte de los sueños y sobre ayudar a otros soñadores Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Maluma Credit: The Neiman Group/ El arte de los sueños Maluma celebró ayer la apertura de la nueva sede de su fundación El arte de los sueños en Medellín. Junto a sus padres y su hermana Manuela, presidenta de la fundación, Maluma inauguró el nuevo local y compartió con jóvenes 'soñadores'. El reggaetonero colombiano habló con People En Español en exclusiva sobre esta experiencia. "Hoy es un día especial. Es un evento que es para los soñadores, que son los jóvenes de la fundación, pero también es un evento para nosotros como familia. Es un momento donde aprovechamos para reunirnos con mis abuelos, mis primos, mis tíos", dice el artista. Empezar galería Nuevo capítulo Maluma Credit: The Neiman Group/ El arte de los sueños Junto a sus padres y su hermana Manuela, cortando la cinta del moderno nuevo local. Las instalaciones incluyen un consultorio para terapias psicosociales, un estudio de grabación, oficinas administrativas y tres grandes aulas de clase para canto, baile, percusión. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Buena vibra Maluma Credit: The Neiman Group/ El arte de los sueños Junto a sus padres y su hermana Manuela, el cantante encendió una vela para llenar de buena energía la nueva sede de su fundación en Medellín. También presentó la canción "Sigue el sueño" creada por los jóvenes de su fundación con la ayuda de Maluma. Mira el video musical en Youtube. 2 de 10 Ver Todo Su mano derecha Maluma Credit: The Neiman Group/ El arte de los sueños La fundación está ubicada en el corazón del Distrito Creativo en su ciudad natal Medellín. El propósito del centro es transformar positivamente las vidas de niños y adolescentes a través del arte, brindándoles clases de arte y apoyo emocional. Unos 130 'soñadores' formar parte de la fundación desde el 2016. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Cambiando vidas Maluma Credit: The Neiman Group/ El arte de los sueños "Ya son cinco años que llevamos con El arte de los sueños, hemos venido cambiando vidas aquí en Colombia", dice Maluma, junto a una adolescente que es parte del centro. 4 de 10 Ver Todo Soñando en grande Maluma "La idea es replicar este proyecto en diferentes ciudades de Colombia y luego llevarlo a diferentes ciudades de Latinoamérica y más adelante a Estados Unidos", añade a People en Español el intérprete de "Felices los cuatro". 5 de 10 Ver Todo Esparciendo el éxito Maluma "Tenemos un equipo de psicólogos y profesores a la altura y le hemos invertido muchísimo dinero y muchísimo tiempo y energía a esto, pero se ha visto muy reflejado. Los sueños de estos niños se están haciendo realidad y es ser ese ejemplo para ellos de que sí se puede salir adelante", dice el cantante. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Devolviendo amor Maluma Credit: The Neiman Group/ El arte de los sueños El cantante tocó batería junto a los jóvenes soñadores, compartiendo un valioso momento con ellos. 7 de 10 Ver Todo Inspiración para otros Maluma Credit: The Neiman Group/ El arte de los sueños "Yo me identifico con ellos cuando comencé y ellos se identifican conmigo y quieren ser como yo y como varios artistas de aquí de Colombia que se nos ha dado la oportunidad", reconoce sobre estos jóvenes a los que motiva. "Es bonito seguir soñando y tener una fundación donde nuevas generaciones crean que los sueños se hacen realidad". 8 de 10 Ver Todo Maluma baby Maluma Credit: The Neiman Group/ El arte de los sueños Maluma —cuyo verdadero nombre es Juan Luis Londoño Arias—compartió su buena vibra con estos adolescentes que lo ven como un ejemplo a seguir, ya que él empezó también en Medellín con el sueño de ser famoso y llevar su música al mundo. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Bendito entre las mujeres Maluma Credit: The Neiman Group/ El arte de los sueños Su madre y su hermana son grandes amores en la vida del guapo soltero de 27 años, que sigue triunfando. Su debut actoral será muy pronto junto a Jennifer López en la comedia romántica Marry Me. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

