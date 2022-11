Maluma se pone romántico con su novia y comparte foto con ella en Instagram Maluma dejó a muchos boquiabiertos al compartir esta romántica foto con su novia en Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maluma compartió una romántica foto con su novia en Instagram. El cantante colombiano aparece en una piscina besando a su amada con un espectacular atardecer de fondo. El reggaetonero parece haber encontrado el amor nuevamente en la arquitecta colombiana Susana González. Otro momento que acaparó titulares fue cuando Maluma besó a su novia en los Premios Billboard de la Música Latina en septiembre. Al parecer el noviazgo sigue viento en popa y la hermosa rubia ha conquistado su corazón tras la ruptura del cantante con la modelo Natalia Barulich. "11:11" fue el mensaje que acompañó la mágica foto de la pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su cuenta de Instagram, Maluma ya ha compartido fotos con su novia (sin revelar su rostro o identidad para proteger la privacidad de su amada). La pasada Navidad compartió una foto besándola junto al arbolito, y recientemente, publicó un video junto a la rubia sorprendiéndola con un beso en una finca. "Tal parece que estoy encontrado a la indicada", escribió junto al video, que acompañó con la música de su nuevo tema "Junio".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maluma se pone romántico con su novia y comparte foto con ella en Instagram

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.