Maluma se despide del cabello oscuro y luce un nuevo color, Alejandra Palomera y Julio César Palomera de la Ree celebran 25 años de matrimonio, Shakira y Gerard Piqué apoyan a sus hijos en la práctica de fútbol en Miami y más fotos de los famosos ¡Míralos!

Su tinte favorito
A Maluma le gusta el rubio porque una vez más luce ese color de pelo.

¡Que viva el amor!
Alejandra Palomera y Julio César Palomera de la Ree celebraron 25 años de matrimonio en la Hacienda Vista de Tequesquitengo, México. El vestido fue diseñado por Rosita Hurtado.

Padres orgullosos
Shakira y Gerard Piqué animaron a sus hijos durante una práctica de fútbol en Miami.

Día de familia
Jennifer López y Alex Rodriguez llevaron a su familia de compras.

Muy felices
Chayanne se ve muy feliz con su hijo en su hotel en San Juan, Puerto Rico.

De Aquaman a motociclista
El actor Jason Momoa es aventurero, por lo que no sorprende que sepa conducir una motocicleta.

De paseo con mamá
Khloé Kardashian y su hija True se abrigaron para ir a comprar a mercado agrícola de Calabasas, CA.

El último
Daddy Yankee se presentó en su último show en el Coliseo en Puerto Rico.

Cita con papá
El exjugador de baloncesto Kobe Bryant y su hija Gianna Bryant asistieron a un partido de baloncesto entre los Lakers de Los Ángeles y los Mavericks de Dallas.

Chico playero
El actor Mark Wahlberg disfruta de sus vacaciones en la playa de Barbados.

Maluma estrena nuevo color de pelo, Shakira y Piqué con sus hijos en Miami y más fotos de los famosos ¡Míralos!

