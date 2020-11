Close

Maluma es uno de los hombres más sexy del 2020 según People People nos da una probadita de la colección de galanes que aparecen en su lista para este año ¡y entre ellos figura el nacido en Medellín, Colombia! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por si aún quedaba duda, Maluma acaba de confirmar su estatus de superestrella global se ha colado entre los hombres más sexy del 2020 de People. El listado completo de los varones con más sex appeal aparecerá este 20 de noviembre pero People ha dado una probadita del selecto grupo de galanes publicando en redes un video donde se destapa al artista nacido en Medellín, Colombia, de 26 años. “Quiero que me conozcan en el mundo entero como Maluma, el man de Medellín, Colombia, que lleva su cultura al mundo entero con la bandera al hombro”, exclamó recientemente el artista a People en Español al ocupar la portada digital de agosto pasado. Maluma lleva ya una década sobre los escenarios y no solo ha logrado sumar más de 30 millones de seguidores en las redes sociales, convirtiéndose en uno de los hombres más populares en redes. Maluma en la portada digital de People en Español al promover su más reciente disco: Papi Juancho. Image zoom Credit: PHRAA SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Me siento feliz, mas no conforme. Soy una persona ambiciosa. Quiero un Grammy Latino, un Grammy anglo”, asegura el colombiano a People en Español y quien ha grabado al lado de Madonna, Jennifer López y The Weeknd, entre otras figuras. “No trabajo por fama ni dinero, trabajo por el amor que le tengo a la música y a raíz de eso vienen todos los frutos de tener una carrera exitosa”.

