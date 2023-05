Maluma es objeto de críticas por transformarse en Luis Miguel: "Por Dios no hagas esto" Lo que parecía ser un homenaje a Luis Miguel, le jugó en contra al cantante Maluma. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Luis Miguel regresa a los escenarios con una nueva gira, e incluso se habla de que tendrá nuevo material discográfico. De hecho, el cantante se ha abierto más y mostró por primera vez una imagen al lado de su madre. La fama que ha alcanzado como intérprete ha sido ejemplo de muchos, quizá por ello, Maluma quiso emularlo y dio a conocer una fotografía de la portada del disco Busca a una mujer o también conocido como Un hombre busca a una mujer, pero el representante de música urbana se transformó en El sol para dar a conocer su próxima gira. "¡¡¡Don Juan se va de verano!!! Maluma Summer Tour ¿¿¿Quién quiere conocer a Don Juan??? ¡¡¡Allá nos vemos!!!", fue la frase que usó Maluma para acompañar esta y otras imágenes. Esta publicación de inmediato llamó la atención de los usuarios, quienes no dudaron en pronunciarse, y no de la mejor forma, ante lo que parece ser un homenaje del intérprete de "Cuatro babys" hacia el cantante mexicano. "Hay no Dios. todo iba a bien hasta que se atrevieron a usar la foto de ¡Luis Miguel! Es decir, jamás jamás", advirtió una internauta. Maluma Celebrating F1 Weekend at LIV Miami Credit: World Red Eye SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Maluma jamás le llegarás a los talones a Luis Miguel"; "Jamás te parecerás a Luismi. Ni cara"; "Ya quisieras tener algo de parecido con Luis Miguel"; "¿Te crees Luis Miguel? Nop"; "La verdad sí, ya raya en lo ridículo"; "No seas naco, no eres nadie al lado de Luis Miguel"; "Es del álbum de Luis Miguel, De Un hombre busca a una mujer... Seguramente ya quiere estar presente en el concierto de Luismi", y "Ojalá fueras un poquito de buen cantante como él", fueron algunos comentarios. Las especulaciones sobre la decisión de Maluma de mostrarse como Luis Miguel sugieren el intento de una colaboración o simplemente atraer al público mexicano a sus conciertos. Luis Miguel Credit: Captura de pantalla YouTube Solo el cantante colombiano sabe la razón de esta curiosa transformación.

