Esto es lo primero que Maluma hará cuando acabe la cuarentena

Durante las últimas semanas de cuarentena hemos visto a un Maluma pacífico que comparte su día a día en su casa en Colombia, donde además de aprovechar el tiempo para estar con sus mascotas también está ayudando a los niños de bajos recursos de Antioquía a través de su fundación El arte de los sueños. "El arte de los sueños nació hace tres años para ayudar a los niños de bajos recursos de Colombia y tratamos de darles una mejor vida", cuenta el cantante. Image zoom maluma/instagram "Ahora con la pandemia del coronovirus muchas de las familias de esos niños se vieron afectadas. Y la crisis principal era que los niños podían morir de hambre, entonces les dimos de comer.", señaló. "También, por otro lado, compramos máscaras, guantes, respiradores para la gente que lo necesitara". Image zoom Getty Images Además de su labor en causas solidarias, el colombiano prepara una sorpresa para todos sus fans el próximo viernes. "Estoy bien, todo muy bien, con muchas ganas de salir, con ganas de compartir con mi familia. Tengo muchas ganas de volver a la normalidad", reconoce. Image zoom "Pero estamos siendo conscientes y nos estamos quedamos en casa, que es lo único que podemos hacer y es de la única manera que podemos aportar a todo lo que está sucediendo", agregó el cantante, quien ya sabe qué hará en cuanto termine la cuarentena. "Voy a ir a abrazar a mis abuelos [los recuerdo] con mi nueva canción que se estrenará. Me toca mi corazón y con este encierro que están viviendo no es nada fácil. Iría directamente a abrazar a mis abuelitos".

