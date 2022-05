Maluma con su doble de cera, JLo y Ben inseparables: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería maluma estatua de cera, jemmifer lopez ben affleck estudio los angeles Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group; Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El colombiano posa junto a su doble de cera y JLo y Ben fotografiados en Los Ángeles: no dejes de ver las fotos trending del día. Empezar galería Maluma Maluma Newest Wax Figure of Latin Pop Superstar in South America Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group Se develó la figura de cera del ídolo global de la música latina en Madame Tussauds Orlando, marcando así, la primera presentación de una figura de cera en Colombia y Sudamérica en la historia del prestigioso museo. "La figura es una verdadera réplica de mí y me siento honrado de que lleven un pedazo de mí a mis fans antes de mi concierto. A lo largo de mi carrera, he trabajado duro para compartir con el mundo que Medellín, Colombia, es arte, cultura, música y mucho más; y estoy feliz de seguir representando mis raíces a nivel mundial", Maluma. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López y Ben Affleck Jennifer Lopez Mesmerizes in a Coca-Cola Tee as she Stops with Ben Affleck at a Rental Studio Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La pareja del momento fue fotografiada saliendo de un estudio de grabación en Los Ángeles. 2 de 7 Ver Todo Maripily Rivera Maripily Presenta Sus Nuevos Perfumes Credit: Photo © 2022 ARMimage/The Grosby Group La puertorriqueña aficionada al ejercicio y al mundo del fitness presentó dos nuevos perfumes en su faceta como empresaria. La modelo y celebrity lució su escultural figura en un revelador vestido con aberturas. Maripily llegó acompañada de su hijo, Joe Joe García, quien ademas de piloto de automovilismo, también colabora en las empresas de su famosa mamá. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Kim Kardashian y Pete Davidson Kim Kardashian y Pete Davidson viajan juntos a Orlando y se detienen en las oficinas de Ripley's Believe It or Not! Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La estrella de telerrealidad y su actual pareja fueron vistos saliendo de la oficina de Ripley's Believe It or Not!, en Orlando. ¿Qué se traerán entre manos? 4 de 7 Ver Todo Salma Hayek Salma Hayek es fotografiada en el set de ‘Magic Mike 3’, luego de asumir el papel de Thandiwe Newton Credit: Photo © 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La actriz mexicana, quien recientemente posó con su hija Valentina en una revista, fotografiada en el set de la película de Mike 3, en Los Ángeles. 5 de 7 Ver Todo Noelia Puerto Rican Pop Singer Noelia is all Smiles Arriving for Dinner at Catch LA Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La estrella puertorriqueña con una sonrisa de oreja a oreja saliendo de cenar en un restaurante en West Hollywood. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Natalia Denegri natalia denegri Credit: Latin Iconos La periodista participó del encuentro entre el alcalde Miami, Francis Suarez, y la presidenta del PRO Argentina, Patricia Bullrich, quien ya manifestó públicamente sus ganas de postularse como primera mandataria de su país. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

