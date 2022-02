Maluma compra entradas y se va a ver Marry Me al cine: ¡los fans gritaron de emoción en la sala! Maluma quiso ver su película Marry Me con JLo como otro cualquiera en cines, y para esto compró entradas para uno en un centro comercial de Medellín. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maluma está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su carrera, ahora que todos lo pueden ver en la pantalla grande en su debut en Marry Me, la película que protagoniza junto a Jennifer López y que se estrenó hace pocos días. El cantante colombiano quiso ver su película en cines como un espectador cualquiera, y para esto compró entradas en un centro comercial de Medellín, Colombian, y se sentó junto a al público en la sala a disfrutar de la proyección, algo que los presentes no podían creer. "Estoy muy emocionado, es un día histórico", dijo el reguetonero en un video que compartió en sus redes sociales. "Esto es un logro no solo para mí, sino también para el país, para la ciudad, para la cultura latina "Ustedes se pueden creer que voy a comprar yo mi propia entrada para ver mi propia película, no me lo puede creer", sostuvo el cantante, que también compró palomitas para disfrutar del filme. En el video puede verse la increíble reacción del público al ver en el cine Maluma, con quien se tiraron fotos y firmaron autógrafos. En declaraciones exclusivas a People en Español, Maluma contó un poco de las canciones que aparecen en la película. "La música en esta película y lo que hemos estado creando en los últimos meses ha sido magnífico, ha sido algo muy bonito", dijo. "He tenido la oportunidad de trabajar en un par de canciones de la película. Jennifer trabajó conmigo de la mano, siempre estuvimos en contacto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El colombiano se ha mostrado agradecido por esta oportunidad y cree que Marry Me será una sensación en el público. "Estoy muy emocionado para que todos mis fans puedan ver esta película. Creo que va a ser una sorpresa para todos. Yo creo que les va a gustar. Me van a ver por primera vez actuando", sostuvo. "Creo que va a ser una gran sorpresa para todos así que no se lo pueden perder".

