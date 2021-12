Maluma agradece a Santa Claus por su nuevo amor y publica foto en Instagram dándole un beso ¿Quién es ella? Maluma alborotó Instagram al publicar una foto besando a su nueva novia. ¿Quién es la afortunada? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maluma enloqueció las redes sociales al publicar una foto besando a una misteriosa chica en Nochebuena. La foto se ve borrosa —y no se logra ver el rostro de la afortunada— pero muestra a Maluma dándole un apasionado beso a la chica, de cabello rubio, frente al arbolito de Navidad en su casa en Colombia. El cantante compartió un festín de Nochebuena junto a su familia y su nuevo amor. "Gracias Santa", escribió el reggaetonero de 27 años junto a la romántica imagen. Sus seguidores en Instagram lo llenaron de buena vibra y amorosos comentarios al verlo nuevamente enamorado. Esta es la primera vez que Maluma comparte una foto en sus redes sociales de una relación amorosa desde terminar su noviazgo con la modelo Natalia Barulich. Si bien no ha presentado oficialmente a su nueva novia, protegiendo su privacidad, se ha reportado que su nuevo amor es la arquitecta colombiana Susana Gómez. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Maluma hará su debut actoral en la comedia romántica Marry Me junto a Jennifer López en el 2022. También llevará su Papi Juancho Tour por Europa. Maluma Credit: (Astrid Stawiarz/WireImage) Sin duda el artista vive un momento de plenitud en lo profesional y en su vida personal. ¡Felicidades! ¡Qué viva el amor!

