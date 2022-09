Maluma cantará en silla de ruedas de ser necesario tras someterse a una cirugía Maluma pidió oraciones a sus seguidores momentos antes de entrar al quirófano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maluma parecía gozar de excelente salud, por lo que preocupó a sus seguidores al posar en redes sociales desde una cama de hospital. El cantante compartió este viernes una imagen vestido con una bata de paciente y conectado a aparatos médicos, pero no se trataba de la grabación de un vídeo, sino de una escena real. El intérprete se preparaba para entrar al quirófano y ser intervenido nuevamente en una de sus rodillas, por lo que pidió las oraciones de sus seguidores. "Al mal tiempo buena cara", escribió junto a la foto en su cuenta de Instagram. "Ya entro a una intervención pequeña en la misma rodilla, pero con sus oraciones y buena energía todo saldrá bien. Los amo y ¡deséenme buena suerte!". Horas más tarde, el intérprete de 'Felices los 4', actualizó a sus seguidores e informó que la operación había sido todo un éxito. "Gracias al equipo. Todo salió perfecto. Gracias a Dios", aseguró en dicha red social. "Estamos nuevos de paquete papi, vean eso, una belleza". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero eso no fue suficiente para sus fanáticos que insistían en saber lo sucedido. Ante los cuestionamientos, el colombiano explicó a detalle el motivo de esta nueva intervención, que sigue a la que se le practicó en la misma rodilla en el 2019 debido a la rotura de sus ligamentos. En aquel entonces, tuvo que utilizar muletas para caminar y parecía haberse recuperado favorablemente. Por lo que esta intempestiva cirugía tomó de sorpresa hasta al mismo cantante. "En la primera cirugía que tuve en la rodilla hace dos años, algo así, me pusieron unos tornillos biodegradables y como que la cabecita de uno de esos tornillos se desprendió y empezó como a dar vueltas ahí por la rodilla", explicó en sus redes sociales. "Obviamente eso duele mucho y ni siquiera podía apoyar el pie, no lo podía doblar y fue de la noche a la mañana. Yo creo que fue por tanto ejercicio la verdad, mucha actividad física. Gracias a Dios ya estamos bien, la cirugía fue todo un éxito, agradecimiento a los doctores, las enfermeras, a todas las personas que estuvieron ahí ayudando". Esta experiencia no pasó desapercibida en la vida del cantante y el joven de 28 años aseguró haber aprendido una valiosa lección. "Debería tomar esto como un mensajito, tal vez de manejar las cosas con un poco más de calma, que hay veces que me gusta hacer de todo a la misma vez", dijo. El cantante se mostró positivo ante el resultado de esta nueva intervención, por lo que espera regresar pronto a los escenarios y no tener que realizar ningún cambio en su agenda de conciertos. "Vamos a seguir. Viene la recuperación. Los conciertos todos siguen en pie, así sea que me toque cantar en una silla de ruedas, como sea, donde sea, ahí voy a estar para ustedes", apuntó. Por lo pronto, se dedicará a descansar y reposar en Medellín, donde se llevó a cabo la operación.

