¡Maluma cerró su Instagram! ¿Qué pasó? Maluma sorprendió a sus millones de seguidores al cerrar su cuenta de Instagram. Los rumores sobre la razón de esta decisión son muchas ¿cuáles son? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los millones de seguidores de Maluma en Instagram se despertaron con la sorpresa de que su cuenta estaba desactivada y lo hizo de manera abrupta, es decir, sin un anuncio previo. De inmediato, las especulaciones sobre la razón de esta fuerte decisión empezaron a surgir. ¿Qué sucedió? RELACIONADO: Maluma es el hombre más sexy del 2018 Image zoom (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Por un lado, se rumora que el cantante busca pasar el resto de la cuarentena en tranquilidad. Otros se preguntan si es porque está estrenando novia y quiere privacidad. Hay quienes aseguran que está cansado de las constantes críticas que recibe por parte de sus detractores. También se dice que es gracias a que Neymar, quien es actual pareja sentimental de su ex Natalia Barulich, y aparentemente hizo una alusión directa contra el intérprete de “Cuatro babys”. Sin embargo, todo esto son especulaciones porque hasta el momento no se sabe la verdadera causa del cierre. Lo que llama más la atención es que el reguetonero había estado muy activo en su cuenta; de hecho, la ultima foto que posteó en su red social fue hace unos días en su casa de Miami, donde aparece recostado tomando el sol. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Curiosamente, su cuenta de Twitter, donde tiene 6 millones casi 700 mil seguidores continúa activa. El último post del cantante fue el pasado 24 de abril, cuando presentó el video de su más reciente sencillo musical titulado “Hawái”. Image zoom Instagram/ Maluma “Mi gente siento que esta canción es perfecta para acercarnos a esas personas que por las circunstancias que estamos pasando están alejadas de nosotros, cuéntenme a quién extrañan? Los leo”, escribió para acompañar dicho audiovisual. ¿Quieres saber porqué Maluma cerró su cuenta de Instagram? Entra a peopleenespanol.com el próximo viernes ¡aquí te diremos todo!

