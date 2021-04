Exclusiva: Maluma nos habla sobre su nueva canción por el Día Mundial de la Tierra El astro colombiano usó los sonidos del sol para grabar Rumba "(Puro Oro Anthem)" un himno en honor a la Madre Tierra para el que contó con ayuda de Bill Nye "The Science Guy". Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El colombiano Maluma ha echado mano de otro astro para grabar su canción más reciente. Sí, estamos hablando del mismísimo Rey Sol. El cantante colombiano usó el sonido de las frecuencias solares para grabar "Rumba" (Puro Oro Anthem)" su nuevo himno en honor a la Madre Tierra. La canción debutó este 19 de abril y aparece a tiempo para la celebración del Día Mundial de la Tierra que se celebra cada 22 de abril para hacer un especial llamado a conservar nuestro planeta y restaurar su equilibrio. "Es algo bien bonito y bien especial", dice en exclusiva el artista a People en Español al aparecer como invitado especial del show People VIP este viernes 23 de abril. "Cuando comenzamos con esta campaña con [la marca] Michelob ULTRA Pure Gold [me] dijeron que ellos tenían el sonido del sol, las frecuencias del sol", explica sobre el origen del proyecto para el cual también contó con la ayuda del educador y científico Bill Nye "The Science Guy". "Para mí tenían [las ondas solares] un sonido particular y me dijeron que si yo lo quería utilizar para esta campaña. Obviamente era muy emocionante para mí es tener literalmente una canción con el sol", prosigue el nacido en Medellín, Colombia. "Soy una persona que cree tanto en las energías y soy una persona que cree tanto en el Universo y creo que eso me recarga y creo que la canción energéticamente va a ser muy grande también". Maluma habló en exclusiva con People VIP desde su mansión en Medellín, Colombia: Maluma en People VIP Credit: Cortesía: People VIP SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "["Rumba" (Puro Oro Anthem)" ] es una canción que me gusta. Cuando la grabé me emocioné mucho y creo que va a ser una canción perfecta para el verano". El tema debuta justo antes del concierto El Reventón de Verano (ReventonLive.com) que Maluma encabezará el próximo 2 de mayo y donde intepretará los temas de #7DJ, su álbum más reciente . Becky G, Prince Royce, Myke Towers, Sofía Reyes, Lele Pons y Eva Longoria, forman parte del multiestelar elenco. Por cierto que durante la entrevista con People VIP Maluma también habla de lo que está pasando con su gira PAPI JUANCHO MALUMA WORLD TOUR, que tuvo que ser pospuesta. Además, habla de su querida Colombia y explica porqué es un orgullo para él representar a los latinos y su cultura en el mundo entero. People VIP en Facebook . 6:00 p.m. EST. No se lo pierdan!

Exclusiva: Maluma nos habla sobre su nueva canción por el Día Mundial de la Tierra

