Maluma se desnuda para celebrar sus 60 millones de seguidores en Instagram y reta a sus fans Maluma apareció en Instagram casi como Dios lo trajo al mundo para celebrar que suma 60 millones de seguidores en Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maluma Maluma | Credit: Kevin Mazur/WireImage Maluma apareció en Instagram casi como Dios lo trajo al mundo. En su última foto, el cantante colombiano aparece desnudo para celebrar que suma 60 millones de seguidores en Instagram. La única prenda de Maluma en la imagen es un sombrero estratégicamente colocado. ¡Todo lo demás es pura piel y tatuajes! "Ya somos 60M en ig, a los 100M me quito el sombrero 😂", dijo el cantante, quien con esta broma también agradece a sus 60 millones de seguidores en la red social. Como era de esperarse, el cantante de 27 años enloqueció a los fans. "Todxs a compartir la foto pa' que llegue más rápido 🙌😂"; "hasta las paticas las tiene bonitas vale"; "a crear 40m de cuentas falsas"; "y si se cae el Sombrero 😂😂😂😂😂", le dijeron en los comentarios. Pero al artista no le bastó, y en sus historias siguió jugueteando con los seguidores: "Ya los 500 mil comentarios suelto una canción", escribió. El post de Maluma ha divertido a muchos, entre ellos al animador cubano Enrique Santos, quien adaptó la foto de Maluma con su rostro. "Me siento muy @maluma hoy 😉 ". Asimismo, Alejandro Sanz y Alex Sensation compartieron emojis de risas debajo del mensaje del colombiano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante de música urbana se encuentra viviendo uno de los momento más importantes en su carrera musical. No obstante, en los últimos tiempos también ha estado incursionando en la actuación con la comedia Marry Me junto a Jennifer López, donde desempeña el papel del seductor cantante Bastian. "Jennifer es la primera persona que me dejó incursionar en la actuación. La primera película que voy a hacer en mi vida es una película de Hollywood en donde está Owen Wilson; es algo grande", dijo Maluma a People en Español.

