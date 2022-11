Maluma cumple un sueño en Catar en medio de controversia ¡Los detalles! Maluma, quien soñaba con ser futbolista cuando era niño, cumple un sueño al ir a la Copa Mundial en Catar, pero se ve envuelto en esta controversia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maluma ha confesado que quería ser futbolista cuando era niño antes de convertirse en un famoso cantante. Por eso ir a Catar a ver la Copa Mundial de fútbol y cantar "Tukoh Taka" —el himno oficial de la FIFA este año, junto a Nicki Minaj y Myriam Fares— es un gran sueño cumplido para el reggaetonero. "Estamos para unir culturas", escribió junto a un adelanto de la canción, en su cuenta de Instagram. Sin embargo la felicidad no ha sido completa, ya que el cantante colombiano también se ha visto envuelto en una controversia, reporta ABC. Maluma abandonó una entrevista con un canal de Israel cuando le preguntaron por la violación de derechos humanos en Catar, reporta Marca. "Debo preguntarte: Shakira y Dua Lipa se negaron a participar en esta Copa del Mundo debido a los malos antecedentes de Qatar en materia de derechos humanos y obviamente la gente piensa 'Maluma, ¿no tienes problemas con las violaciones de derechos humanos en este país?", preguntó el presentador. Maluma Credit: (David Wolff-Patrick/Redferns) "Sí, pero es algo que no puedo resolver. Sólo he venido aquí para disfrutar de la vida y de la fiesta del fútbol. No es algo en lo que tenga que involucrarme, en realidad. Estoy aquí disfrutando de mi música y de mi hermosa vida, jugando al fútbol también", respondió el reggaetonero de 28 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maluma Credit: (Christian Vierig/Getty Images) El intérprete de "Felices los cuatro" y "Borró cassette" no quiso comentar sobre temas políticos y sobre los malos tratos que sufren las mujeres y los homosexuales en este país árabe. En sus Instagram Stories, Maluma compartió el siguiente mensaje: "Esta noche cantamos el himno nacional del mundial en el fan event #TukohTaka. Yo vine a celebrar la fiesta del fútbol, a poner mi bandera y mi cultura en el evento más importante de la historia de los deportes y a llevar alegría a los rincones del mundo, esa es mi tarea y mi legado". Maluma Credit: Instagram Stories/ Maluma El cantante añadió: "No voy a cambiar y seguiré haciéndolo con todo el amor del mundo. Si algunos no quisieron venir es su problema, pero yo estoy acá enfrentando la realidad y llevando luz al mundo entero".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maluma cumple un sueño en Catar en medio de controversia ¡Los detalles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.