¡Maluma ya no es Papi Juancho! Conoce su nuevo apodo que tiene a sus fans enloquecidos El colombiano se deshace de su popular sobrenombre que lo sigue desde su glorioso salto a la fama y anuncia su nuevo apodo. ¿Cómo se hace llamar? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con la llegada del nuevo año, Maluma parece haber dejado atrás el pasado y tomó drásticas decisiones para hacer notar el cambio. Lo primero en su lista: su sobrenombre. El cantante anunció que se deshace de su popular apodo Papi Juancho, para adoptar un nuevo sobrenombre que lo acompañe en esta nueva etapa de su vida y carrera. "Gracias a Dios, a mis fans y en especial a mi familia por todo lo que han hecho por mí desde el principio. Sin duda alguna, sin ustedes no sería quien soy, pero he tomado una decisión….", expresó el intérprete a través de un vídeo en sus redes sociales. "Se llegó la hora de despedir para siempre a Papi Juancho". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Maluma Maluma | Credit: Mezcalent Tras una breve y suspensiva pausa donde se le ve fumando un puro y presumiendo sus joyas, acompañado de una de sus imponentes mascotas, Maluma reveló su nuevo sobrenombre. "Ya llegó Don Juan", anunció con una gigantesca sonrisa. Sus fanáticos no tardaron en comentar sobre el cambio, pidiendo al colombiano no olvidar a Papi Juancho. "Fue un placer Papi Juancho. Te veo en el 2023 Don Juan", comentó un usuario. "Bienvenido Don Juan. Pero no despidas a Papi Juancho por favor. Te tenemos mucho cariño", imploró otro. Por el momento, el suspenso continúa y aún falta la explicación del nuevo apodo, que bien podría corresponder a un nuevo disco o tema musical, tal como lo hiciera en el 2020, al lanzar su quinta producción discográfica con la que adoptó a Papi Juancho. Por lo pronto, queda esperar a las nuevas aventuras de Don Juan en los próximos días.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Maluma ya no es Papi Juancho! Conoce su nuevo apodo que tiene a sus fans enloquecidos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.