Maluma besa a su novia en los Premios Billboard de la Música Latina ¡Mira el video! ¡El corazón del reggaetonero colombiano Maluma tiene dueña! Su novia lo acompañó a los Premios Billboard de la Música Latina y él la besó delante de todos ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Maluma está enamorado! El reggaetonero colombiano fue muy bien acompañado a los Premios Billboard de la Música Latina. Además de cantar su nuevo tema "Junio" en la premiación, dejó a muchos boquiabiertos al besar a su novia delante de todos. Alix Aspe, copresentadora de La mesa caliente (Telemundo) compartió un video en instagram del momento en que el codiciado artista le plantó tremendo beso a su bella acompañante. Si bien no se ve el rostro de la rubia en el video, se trata de la colombiana Susana Gómez, la novia de Maluma, reporta Billboard. Tras su ruptura con la modelo Natalia Barulich, el corazón de Maluma tiene nueva dueña. ¿Ella inspiró su nuevo tema "Junio"? "Me das calor como si fuera verano en junio/ Que chimba que fueras mi novia", dice la letra de la canción. En su cuenta de Instagram, Maluma ya ha compartido fotos con ella (sin revelar su rostro o identidad para proteger la privacidad de su amada). La pasada Navidad compartió una foto besándola junto al arbolito, y recientemente, publicó un video junto a la hermosa rubia sorprendiéndola con un beso en una finca. "Tal parece que estoy encontrado a la indicada", escribió junto al video, que acompañó con la música de su nuevo tema "Junio". "Baby tú me hiciste brujería. Las estrellas dicen que serás mía", dice otra estrofa de su tema "Junio". Sin duda Maluma vive un momento muy feliz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maluma besa a su novia en los Premios Billboard de la Música Latina ¡Mira el video!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.