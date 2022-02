Maluma atacado por su perro dóberman. ¿Le quedará cicatriz en el rostro? Maluma tuvo un incidente con su perro dóberman Buda que ha preocupado mucho a sus seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de la acogida que está teniendo Marry me, la película donde Maluma se ha estrenado como actor junto a Jennifer López, el colombiano tuvo un incidente con su perro dóberman que ha preocupado mucho a sus seguidores. Se trata de la herida en la frente con la que el cantante apareció en sus redes sociales, y antes de levantar cualquier alarma, aclaró que se trataba de una mordida que le dio su mascota Buda. "Les voy a contar lo que me pasó. La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto no de agresividad, pero bueno, ya saben, para que aprendan", contó el intérprete de "Sobrio" en una de sus historias de Instagram. "Los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, no lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado", dijo. En ese momento Maluma apareció con una herida que le llegaba desde la frente hasta poco más abajo del ojo izquierdo, y muchos se han preguntado si el rostro del cantante quedará marcado con alguna cicatriz. No obstante, parece que no será así porque aunque Maluma pasó un buen susto, lo cierto es que no fue una herida profunda, y ni siquiera requirió que la suturaran. En no pocas ocasiones Maluma ha mostrado ser un verdadero amante de los animales, teniendo como mascotas, además de Buda, a sus huskys blancos llamados Bonnie y Clyde, en honor a la pareja considerada como los primeros criminales famosos de la era moderna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En variados momentos Maluma ha aparecido en fotos con Buda, a quien llamó una vez "el niño de papá 🍭☀️🐶" y su "partner in crime (compañero en el crimen)" en la cuenta de Instagram del can.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Maluma atacado por su perro dóberman. ¿Le quedará cicatriz en el rostro?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.